Підвищення зарплат соцпрацівникам. Мер Харкова вимагає субвенцій з держбюджету

Ігор Терехов: «Ми тільки за те, щоб соціальні працівники нарешті отримували достойну заробітну плату, але...»

Підвищення зарплат соцпрацівникам без субвенцій місцевим бюджетам від держави – це перекладання відповідальності. Найбільш складно здійснити таке фінансування прифронтовим містам, як Харків. Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю «Главкому».

Міська влада Харкова підтримує ініціативу підвищити заробітну плату соціальним працівникам, однак для цього міста потребують підтримки держави. «Ми тільки за те, щоб соціальні працівники нарешті отримували достойну заробітну плату – давно про це говоримо. Але без реального фінансового ресурсу з боку держави, субвенцій місцевим бюджетам на реалізацію цього рішення – це не підтримка, а перекладання відповідальності», – сказав Ігор Терехов.

Крім відсутності фінансування з боку держави, рішення підняти зарплати для деяких працівників Харкова, яке є прифронтовим містом, має певні складнощі. «Особливо для прифронтових громад, які одночасно фінансують безпеку, відновлення після обстрілів і базові послуги для людей», – пояснює мер Харкова.

Ігор Терехов пояснив, що він думає про підвищення заплат соцпрацівникам з міського бюджету. Міський голова заявив, що місто буде піднімати питання про виділення коштів з держбюджету для цього. «Моя позиція незмінна: під час війни держава має не тиснути на економіку громад, а створювати умови для її збереження і відновлення. Будемо ставити питання перед урядом про виділення відповідних субвенцій», – зазначив Терехов.

В інтерв’ю «Главкому» Ігор Терехов також пояснював про те, що росіяни вчаться та змінють тактику обстрілів по Харкову. Це ускладнює процес відновлення енергоструктури та теплопостачання в місті. За словами мера Харкова сьогодні росіяни атакують певні цілі, хоча раніше було інакше.

Також Ігор Терехов розповідав в інтерв’ю «Главкому», що внутрішньо переміщені особи (ВПО), які вирішили залишитися жити у прифронтових регіонах, потребують окремого підходу та підтримки. За словами Ігоря Терехова, до Харкова попри небезпеку все одно переїжджають українці з інших регіонів, зокрема й прифронтових.