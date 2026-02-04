Митні надходження додали у січні в держбюджет 56,2 млрд грн

У січні 2026 року держава надала пільг на суму 32,9 млрд грн

Державна митна служба України звітує про успішне завершення першого місяця 2026 року. У січні до бюджету було спрямовано 56,2 млрд грн митних платежів, що на 8,8 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Таке зростання зумовлене збільшенням обсягів оподатковуваного імпорту, який зріс на 20,4%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу України.

Найбільші суми митних платежів у січні забезпечили енергоносії та транспортні засоби. Це відображає високу потребу країни у паливі та логістиці в умовах зимового періоду.

Нафтопродукти: 16,1 млрд грн;

Легкові авто: 4,2 млрд грн;

Природний газ та нафтові гази: 2 млрд грн;

Електроенергія: 1,3 млрд грн;

Телефонні апарати: 1 млрд грн.

Також до списку бюджетоформуючих товарів потрапили мінеральні добрива, лікарські засоби та обладнання для обробки інформації.

У січні 2026 року держава надала пільг на суму 32,9 млрд грн. Це становить понад 58% від загальної суми потенційних надходжень. Пріоритети розподілилися наступним чином:

Оборонний сектор: 48,8% від усіх пільг (16 млрд грн) спрямовано на імпорт товарів військового призначення.

Тютюнова сировина: 31,1% (10,2 млрд грн) – для підтримки внутрішнього виробництва.

Енергетична інфраструктура: 6,9% (2,3 млрд грн) витрачено на звільнення від мита товарів для ремонту та відновлення енергомереж.

Вільна торгівля: 7% (2,3 млрд грн) преференцій надано в межах міжнародних угод.

Цьогорічний січень показав значну активізацію імпорту. Обсяг наданих преференцій порівняно з минулим роком зріс на 12,1 млрд грн (або на 58,5%). Це свідчить про те, що держава свідомо йде на зменшення митного навантаження в стратегічних секторах, щоб забезпечити армію та енергетиків необхідними ресурсами.

