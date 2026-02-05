Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік

Затверджений бюджет враховує проведення індексації пенсійних та страхових виплат

Кабінет міністрів схвалив бюджет Пенсійного фонду України на 2026 рік. Загальним обсяг доходів і видатків складе 1,26 трлн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядову постанову №127.

Як повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін, бюджет Пенсійного фонду – збалансований, бездефіцитний та забезпечує своєчасне фінансування всіх передбачених законодавством соціальних виплат.

Бюджет Пенсійного фонду забезпечить фінансування:

пенсійних виплат – 1,00 трлн грн;

виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності – 63,8 млрд грн;

виплат житлових субсидій та пільг на оплату ЖКП, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, державної соціальної допомоги,

інших соціальних виплат, передбачених законодавством – 197,6 млрд грн.

Затверджений бюджет враховує проведення з 1 березня 2026 року індексації пенсійних та страхових виплат.

Нагадаємо, Кабінет міністрів працює над тим, аби підняти пенсію до 6 тис. грн. Підвищення пенсій до 6 тис. грн торкнеться як мінімум третини пенсіонерів. Наразі мінімальна пенсія складає 3,4 тис. грн. Таким чином, за планом Кабміну, базова виплата може зрости майже у два рази.

До слова, 10,17 млн пенсіонерів нараховується наразі в Україні. 73% пенсіонерів отримують виплати за віком: це 7,4 млн українців. Ще майже 1,5 мільйона громадян (15%) живуть на пенсію по інвалідності, близько 700 тис. або 7% отримують виплату через втрату годувальника, а 5% або ж 500 тис. мають пенсію за вислугу років. Соціальні пенсії та довічне утримання суддів складають менш як 1%.