Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік
фото: Юлія Свириденко

Затверджений бюджет враховує проведення індексації пенсійних та страхових виплат

Кабінет міністрів схвалив бюджет Пенсійного фонду України на 2026 рік. Загальним обсяг доходів і видатків складе 1,26 трлн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядову постанову №127.

Як повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін, бюджет Пенсійного фонду – збалансований, бездефіцитний та забезпечує своєчасне фінансування всіх передбачених законодавством соціальних виплат.

Бюджет Пенсійного фонду забезпечить фінансування:

  • пенсійних виплат – 1,00 трлн грн;
  • виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та
  • професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності – 63,8 млрд грн;
  • виплат житлових субсидій та пільг на оплату ЖКП, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, державної соціальної допомоги,
  • інших соціальних виплат, передбачених законодавством – 197,6 млрд грн.

Затверджений бюджет враховує проведення з 1 березня 2026 року індексації пенсійних та страхових виплат.

Нагадаємо, Кабінет міністрів працює над тим, аби підняти пенсію до 6 тис. грн. Підвищення пенсій до 6 тис. грн торкнеться як мінімум третини пенсіонерів. Наразі мінімальна пенсія складає 3,4 тис. грн. Таким чином, за планом Кабміну, базова виплата може зрости майже у два рази.

До слова, 10,17 млн пенсіонерів нараховується наразі в Україні. 73% пенсіонерів отримують виплати за віком: це 7,4 млн українців. Ще майже 1,5 мільйона громадян (15%) живуть на пенсію по інвалідності, близько 700 тис. або 7% отримують виплату через втрату годувальника, а 5% або ж 500 тис. мають пенсію за вислугу років. Соціальні пенсії та довічне утримання суддів складають менш як 1%.

Читайте також:

Теги: Кабмін Пенсійний фонд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Свириденко, кадрові зміни мають на меті посилити стійкість регіонів
Кабмін погодив кандидатури очільників ОВА в чотирьох областях
6 сiчня, 19:06
Посадовця було звільнено за угодою сторін
Кабмін звільнив очільника Держгеонадр
8 сiчня, 16:39
Кабмін провів масштабні кадрові зміни
Кабмін провів масштабні кадрові зміни
22 сiчня, 15:50
Додаткові 20 тис. грн до зарплати отримуватимуть працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та «Укрзалізниці»
Надбавки енергетикам і комунальникам. Свириденко повідомила, коли надійдуть перші виплати
23 сiчня, 20:45
Депутат вважає, що для виведення грошей із «тіні» потрібно покращити роботу фіскальних органів і БЕБ
«Більше трильйона гривень». Гетманцев шокував оцінкою тіньової економіки
28 сiчня, 09:38
Обов’язкове ліцензування акумуляторів раніше ускладнювало їх постачання
Кабмін спростив ввезення акумуляторів
31 сiчня, 13:28
Музикус обіймав посаду першого заступника голови Держгеонадр
Уряд призначив тимчасового очільника Держгеонадр
2 лютого, 16:45
Кабмін звільнив Ісаєнка
Звільнено очільника Держлікслужби
8 сiчня, 11:34
Анка Фельдгузен з липня 2019 року по липень 2023 року була послом Німеччини в Україні
Уряд призначив нового бізнес-омбудсмена
8 сiчня, 12:00

Економіка

Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік
Підвищення зарплат соцпрацівникам. Мер Харкова вимагає субвенцій з держбюджету
Підвищення зарплат соцпрацівникам. Мер Харкова вимагає субвенцій з держбюджету
Euroclear перерахує Україні 1,4 млрд євро доходів від заморожених активів РФ
Euroclear перерахує Україні 1,4 млрд євро доходів від заморожених активів РФ
Митні надходження додали у січні в держбюджет 56,2 млрд грн
Митні надходження додали у січні в держбюджет 56,2 млрд грн
Названо найбагатший регіон України
Названо найбагатший регіон України
Україна може стати індустріальною опорою Європи – CBS News
Україна може стати індустріальною опорою Європи – CBS News

Новини

«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Сьогодні, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Сьогодні, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Сьогодні, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua