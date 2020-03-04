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    Економіка та фінанси

    Долар на готівковому ринку вже коштує понад 25 гривень

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    Долар росте в ціні - Долар на готівковому ринку вже коштує понад 25 гривень
    Долар росте в ціні

    Від початку тижня долар в обмінниках подорожчав майже на 50 копійок

    В обмінних пунктах України сьогодні, 4 березня, курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 25,01 гривень за долар. Курс євро виріс на 12 копійок до 27,92 гривень за євро.

    Отже, на готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,75 (25,68 - 3 березня), продажу - 25,01 (24,95 - 3 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,49 (27,32 - 3 березня), продажу - 27,92 (27,80 - 3 березня) грн за євро.

    Найбільші банки 4 березня встановили курс долара в межах 24,75 - 24,90 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

    Зазначимо, що 4 березня міжбанківський валютний ринок відкрився стабільним курсом долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 25,00 гривень за долар, курс купівлі 24,98 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 27,93 гривень за євро.

    З початку тижня долар в обмінниках подорожчав майже на 50 копійок.

    Національний банк послабив на 4 березня курс гривні на 12 копійок.

    Як повідомляли фінансові аналітики, стабільність курсу долара в Україні порушиться після 8 березня.

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    Джерело: РБК-Україна

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