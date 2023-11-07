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На окупованих територіях рашисти змушують дітей працювати на ворожу армію

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На окупованих територіях рашисти змушують дітей працювати на ворожу армію
Окупанти змушують дітей плести маскувальні сітки
фото: Центр національного спротиву

Російські школи на тимчасово окупованих територіях мають суто пропагандистську мету

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники залучають дітей до співпраці з ворожою армією. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, дітей змушують плести маскувальні сітки та виготовляти окопні свічки. 

За прогул таких робіт до школи викликають батьків дітей й погрожують позбавити прав. 

Зауважимо, що російські школи на ТОТ мають суто пропагандистську мету й є інструментом знищення цілого покоління українців в межах політики геноциду, який проводить ворог.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях України загарбники погрожують звільненням з роботи власників українських паспортів.

Раніше повідомлялося, що РФ розпочала мобілізацію громадян з російським паспортом на окупованих територіях України.

До слова, окупанти вигадують нові способи паспортизації мешканців Херсонщини.

Читайте також: Чим на окупованих територіях займаються українці, які перейшли на сторону ворога: розслідування
Теги: окупанти росія діти Україна

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