На окупованих територіях рашисти змушують дітей працювати на ворожу армію
Російські школи на тимчасово окупованих територіях мають суто пропагандистську мету
На тимчасово окупованих територіях російські загарбники залучають дітей до співпраці з ворожою армією. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зокрема, дітей змушують плести маскувальні сітки та виготовляти окопні свічки.
За прогул таких робіт до школи викликають батьків дітей й погрожують позбавити прав.
Зауважимо, що російські школи на ТОТ мають суто пропагандистську мету й є інструментом знищення цілого покоління українців в межах політики геноциду, який проводить ворог.
Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях України загарбники погрожують звільненням з роботи власників українських паспортів.
Раніше повідомлялося, що РФ розпочала мобілізацію громадян з російським паспортом на окупованих територіях України.
До слова, окупанти вигадують нові способи паспортизації мешканців Херсонщини.
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