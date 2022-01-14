Пенсійний фонд відзвітував, яка кількість українців отримує пенсії понад 10 тис. грн

Пенсійний фонд відзвітував, яка кількість українців отримує пенсії понад 10 тис. грнграфіка
Також установа підрахувала, скільки людей в Україні отримує пенсію станом на початок 2022 року
Станом на 1 січня 2022 року пенсії понад 10 тис. грн. отримували 511 тис. українців, або 4,7% від загальної кількості пенсіонерів. Про це свідчать дані, оприлюднені Пенсійним фондом України (ПФУ).
Загальна кількість пенсіонерів на початок поточного року становила 10,841 млн осіб. За даними ПФУ майже 50% українців отримують пенсії менші за 3 тис. грн.
Наразі розмір пенсій розподіляється наступним чином:
- до 2000 грн – 13,4%, або 1 448 006 осіб, середня пенсія – 1 896,37 грн;
- від 2001 до 3000 грн – 35,6%, або 3 853 231 особа, середня пенсія – 2 467,45 грн;
- від 3001 до 4000 грн – 21,2%, або 2 303 393 особи, середня пенсія – 3 463,73 грн;
- від 4001 до 5000 грн – 9,7%, або 1 856 781 особа, середня пенсія – 4 445,39 грн;
- від 5001 до 10000 грн – 15,4%, 1 668 310 осіб, середня пенсія – 6 713,86 грн;
- понад 10000 грн – 4,7%, 511 396 осіб, середня пенсія – 13 965,82 грн.
Раніше повідомлялося, що перерахунок пенсій у 2022 році проведуть у 12 етапів. А вже з 1 січня додаткові виплати отримають інваліди-чорнобильці та жінки 1962 року народження.
Також нещодавно Міністерство фінансів оновило перелік банків, через які здійснюватиметься виплата пенсій, грошової допомоги та зарплат працівникам бюджетних установ.
За даними Мінфіну, до оновленого списку порівняно з переліком на 1 вересня доданий «РВС Банк».