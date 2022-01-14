Пенсійний фонд відзвітував, яка кількість українців отримує пенсії понад 10 тис. грн

Також установа підрахувала, скільки людей в Україні отримує пенсію станом на початок 2022 року

Станом на 1 січня 2022 року пенсії понад 10 тис. грн. отримували 511 тис. українців, або 4,7% від загальної кількості пенсіонерів. Про це свідчать дані, оприлюднені Пенсійним фондом України (ПФУ).

Загальна кількість пенсіонерів на початок поточного року становила 10,841 млн осіб. За даними ПФУ майже 50% українців отримують пенсії менші за 3 тис. грн.

Наразі розмір пенсій розподіляється наступним чином:

до 2000 грн – 13,4%, або 1 448 006 осіб, середня пенсія – 1 896,37 грн;

від 2001 до 3000 грн – 35,6%, або 3 853 231 особа, середня пенсія – 2 467,45 грн;

від 3001 до 4000 грн – 21,2%, або 2 303 393 особи, середня пенсія – 3 463,73 грн;

від 4001 до 5000 грн – 9,7%, або 1 856 781 особа, середня пенсія – 4 445,39 грн;

від 5001 до 10000 грн – 15,4%, 1 668 310 осіб, середня пенсія – 6 713,86 грн;

понад 10000 грн – 4,7%, 511 396 осіб, середня пенсія – 13 965,82 грн.

Раніше повідомлялося, що перерахунок пенсій у 2022 році проведуть у 12 етапів. А вже з 1 січня додаткові виплати отримають інваліди-чорнобильці та жінки 1962 року народження.

графіка: ПФУ

Також нещодавно Міністерство фінансів оновило перелік банків, через які здійснюватиметься виплата пенсій, грошової допомоги та зарплат працівникам бюджетних установ.

За даними Мінфіну, до оновленого списку порівняно з переліком на 1 вересня доданий «РВС Банк».

Читайте також: