Насувається фінансова загроза! Мендель попередила українців про складні часи

Експрессекретарка президента припускає дефіцит деяких товарів та радить вкладати у нерухомість

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала на своїй Facebook-сторінці допис, в якому виступила в ролі експертки та розповіла, чого слід очікувати українцям від року, що розпочався, у фінансово-економічному плані.

Мендель розпочала свій допис із того, що поділилася негативними враженнями від коливань курсу гривні по відношенню до долара, які вона спостерігала нещодавно, проходячи повз пункт обміну валюти кілька разів упродовж дня.

«Коли йшла в один бік, долар коштував 27.75 грн., а як поверталася за 2,5 години – вже 27.80 грн. Сьогодні ввечері бачу ще дорожче. Це при тому, що в перші дні січня цифри коливалися в межах 27.10-27.15 грн за долар», – поскаржилася Мендель.

Новоспечена економістка додала, що хоча вразливість гривні на початку року і восени – традиційна, цього року все значно серйозніше, адже інфляційні процеси наразі набирають обертів у цілому світі.

Продовжуючи думку, Юлія вирішила просвітити підписників, як світові економіки намагалися долати «коронакризу», друкуючи кошти, аби підтримати як споживачів, так і виробників.

Згадала Юлія і про інші загальносвітові чинники, що стимулюють інфляцію та зростання цін: енергетичну кризу, політичну турбулентність, та навіть борговий колапс на китайському ринку нерухомості.

Наостанок Мендель попередила про майбутні скрутні часи, зокрема навіть товарні дефіцити:

«Отже, ціни на всі продукти – від комуналки до харчових полиць – зростатимуть. А деякі товари дістати буде важко. Тому нам усім треба бути обережними з витратами цьогоріч. Зважуйте, якщо збираєтесь брати кредит. У жодному випадку не беріть його в валюті і не беріть довготермінових боргів. Заощаджуйте гроші, зараз не час викидати їх на вітер. Рік попереду може виявитися важким для фінансової системи світу. Заощадження робіть у різних валютах, або вкладайте у нерухомість чи майно», – підсумувала колишня прессекретарка Зеленського.

Раніше Юлія Мендель осоромилася в соцмережі, припустившись одразу кількох помилок в одному реченні.

Також нагадаємо, що даний економічний прогноз Мендель – не перший.

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