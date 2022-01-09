Українці отримають підвищенні пенсії: хто і скільки

Пенсії у січні 2022 році підвищать для чорнобильців та жінок 1962 року

У 2022 році передбачено декілька етапів підвищення пенсії українцям. З 1 січня додаткові виплати отримають інваліди-чорнобильці та жінки 1962 року народження. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Зокрема, з 1 січня набувають чинності зміни до закону соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, у рамках якого виплати отримають близько 39 тисяч осіб.

Пенсій людям, що отримали інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС, будуть обчислюватись, виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня відповідного року (6500 гривень).

Так, виплати для чорнобильців, які отримали в результаті аварії на ЧАЕС інвалідність, складуть:

для першої групи – 16 080 гривень,

для другої групи – 12 987 гривень,

для третьої групи – 8 917 гривень.

Також у січні встановлять набавку у 9% до пенсії за віком жінкам, які народилися у 1962 році.

Як раніше повідомлялося, з 1 січня 2022 року українцям підвищать пенсійні виплати. Але перерахунок розміру пенсійних виплат на початку 2022 року проведуть лише трьом категоріям громадян.

До слова, важливо знати, що пенсіонерів можуть повністю позбавляти виплат: названо важливу умову.