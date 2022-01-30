На скільки за тиждень здорожчало пальне: ціни на українських АЗС

За тиждень середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 1,13 грн/л і становить 31,87 грн/л

Вартість пального за тиждень виросла на 0,5-2 грн/л

За період із 21 до 28 січня вартість пального у роздрібних мережах АЗС піднялася на 0,5–2 грн/л. Про це пише enkorr.ua з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

За тиждень середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 1,13 грн/л і становить 31,87 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 1,09 грн/л – до 32,75 грн/л, а дизельне пальне – на 1,23 грн/л, до 32,06 грн/л.

Зокрема, на WOG і ОККО бензини марки А-92 й А-95 подорожчали на 1,33−1,51 грн/л, до 33,50 і 34,25 грн/л відповідно. При цьому дизельне пальне у цих мережах додало 1,68 грн/л, до 33,84 грн/л.

На станціях мережі KLO бензини здорожчали на 1,3−1,4 грн/л: бензин А-92 – до 33,09 грн/л, бензин А-95 – до 33,79 грн/л. Ціна на ДП зросла на 2,1 грн/л, до 33,69 грн/л. Бензини в мережі SOCAR здорожчали на 1,33−1,5 грн/л, ДП – на 50 коп./л, до 35,98 грн/л.

Найбільша консолідована мережа групи «Приват» («Авіас», ANP, «Укрнафта» та ін. – загалом 1 540 станцій) підвищила ціни на бензин й дизельне пальне на 1 грн/л. Зокрема, у мережі ANP бензин марки А-92 здорожчав до 30,95 грн/л, А-95 – до 31,95 грн/л і ДП – до 31,00 грн/л. На станціях «Укрнафти» ціни на «двійку» зросли до 31 грн/л, на «п'ятірку» й дизпальне – до 32,00 і 31,00 грн/л відповідно.

Мережі Shell, «БРСМ-Нафта», «Паралель», «Автотранс», UPG, «Автопорт», Mango та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,3−1,85 грн/л.

Як відомо, 25 січня Мінекономіки оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 29,25 грн/літр та дизпального – 26,84 грн/літр, з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях на кінець січня.

Із урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 34,25 грн/літр, на «звичайне» дизпаливо – 33,84 грн/літр. Порівняно з серединою січня середню ціну на бензин збільшено на 1,33 грн/літр, на ДП – на 1,68 грн/літр.

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