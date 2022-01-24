Водіїв попередили про рекордне подорожчання пального. Названо нові ціни

Вже цього тижня пальне в Україні може стрімко зростуть ціни на пальне та досягнуть рекордних позначок

В Україні ціни на пальне зростуть до рекордного рівня. Про це свідчать прогнози одразу декількох експертів. При цьому очікування невтішні, як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.

Аналітики впевнені, ціни почнуть стрімко зростати вже цього тижня. А у лютому на стелах заправок можна буде побачити історично рекордні цифри.

Головними драйверами цін називають ціни на нафту та послаблення української валюти.

«Нафта… пробила $90/бар. і цим показала зростання з початку року майже на 15%. На гривню з початку року зміцнів долар, на 1,2 грн – євро. Оптові ціни на бензин і ДП на внутрішньому ринку додали 2,50 грн/л», – написав на своїй сторінці у Facebook Сергій Куюн, директор «Консалтингової групи «А-95».

Короткостроковий прогноз

Куюн впевнений, вже цього тижня бензин в Україні подорожчає на 1,45 грн за літр. Ціни на дизельне пальне зростуть на 1,85 грн/л. За даними експерта, дорожчати пальне може почати вже з понеділка, 24 січня.

Якщо прогноз справдиться, середня ціна бензину А-95 на українських АЗС сягне майже 33 грн/л. Дизель коштуватиме 32,5 грн/л.

Враховуючи останні дані про ціни на пальне в Україні, які «Главком» оприлюднював 14 січня, неважко порахувати, скільки може коштувати пальне у відомих мережах заправок. Так, наприклад, на Shell, WOG, Okko та Socar, з урахуванням прогнозу, вартість бензину може сягнути 33,84 грн/л.

Такий саме прогноз можна зробити і по цінах на дизель (з урахуванням цін, які були оприлюднені 14 січня):

Shell, WOG, Okko – 34,01 грн/л;

Socar – 35,83 грн/л.

Середня ціна дизельного пального становитиме 32,5 грн/л.

Довгостроковий прогноз

Довгостроковий прогноз ще «веселіший». У лютому вартість літру А-95 може сягнути 40 грн. Таку думку у коментарі виданню UBR висловив Дмитро Леушкин, директор мережі АЗС Prime.

За словами експерта, велика можливість побачити такі цінники на АЗС існує вже з 12 лютого, чому передуватиме кілька етапів підвищення розцінок на заправках.

Він зазначає, що коливання курсу долара швидко відбиваються на вартості пального. А у зв'язку із запровадженням в Україні державного регулювання цін на пальне, яке виходить тричі на місяць.

З урахуванням дуже дорогої нафти першого лютого ціна підскочить ще приблизно на 2 грн/л нагору.

Наступне підвищення припадає на суботу, 12 лютого, тому за фактом зростання цінників відбудеться найближчого робочого дня – 14 лютого. Підігріє цифри на заправних стелах ще зростання курсу валют.

«Якщо ми дійдемо до 29 грн за долар, а я вважаю, що дійдемо, у нас 14 числа преміальні мережі коштуватимуть по 40 грн/л. А автогаз, відповідно, по 25 грн/л.», – резюмує експерт.

Якість бензину

Незважаючи на високі ціни, бензин на багатьох заправках лишається далеко не найкращої якості. Про це свідчать перевірки, які проводила влада минулого року. Детально про це «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Також експерти виявили на заправках небезпечний реагент, який може зламати автомобіль. Детально про це – за посиланням.

А ось на питання, чому в Україні таке дороге пальне, відповіла відома мережа АЗС, яка показала, скільки податків закладено в кожному літрі бензину.

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