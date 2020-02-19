На Сумщині кожен четвертий рахунок за газ сплачують online новини компаній



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Мобільні додатки з кожним роком набирають популярності серед споживачів газу

Понад 100 тисяч клієнтів «Сумигаз Збуту» надають перевагу особистому кабінету на сайті 104.ua та мобільним додаткам 104 Mobile. 15 тисяч клієнтів компанії користуються viber-ботом 7104UA.

Мобільні додатки з кожним роком набирають популярності серед споживачів газу, тому в «Сумигаз Збут» особливу увагу приділяють розширенню функціоналу сервісів, адже з їх допомогою можна економити час і гроші.

Як особистий кабінет на www.104.ua, так й мобільні додатки 104 Mobile та viber-бот 7104UA комфортні та доступні 24 години на добу.

«Нині всі користувачі газу мають можливість у форматі PDF завантажити рахунок в особистому кабінеті на 104.ua та viber-боті 7104UA. Й за допомогою будь-якого з наших сервісів сплатити за послугу газопостачання» - сказала директор «Сумигаз Збуту» Олена Руденко.

Нагадаємо, що багатофункціональність мобільних додатків та viber-боту, надає чудову можливість додати декілька особових рахунків в пункті меню «Налаштування». І таким чином контролювати розрахунки не лише за своїм домоволодінням, а й допомогти з газовими питаннями своїм близьким, наприклад, батькам.

Для реєстрації в чат-боті 7104ua необхідно відкрити меню Viber, вибрати розділ меню «QR-код», після чого навести камеру телефону на зображення з кодом. Далі ввести номер особового рахунку, суму останнього платежу або номер лічильника газу. Зареєструватися можна за допомогою детальної інструкції - https://104.ua/ua/gas/id/7104ua-Viber-32605