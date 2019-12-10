На Сумщині проведено діагностику 3 тис. км газопроводів



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Своєчасне виявлення пошкоджень і ремонт газових мереж дозволяє уникнути аварійних ситуацій

Протягом 2019 року фахівці АТ «Сумигаз» обстежили понад 3 тис. км газових мереж області. Завдяки сучасному обладнанню виявлені та усунуті 8 тис. пошкоджень на газорозподільних мережах, на 1,2 тис. ділянках замінене пошкоджене ізоляційне покриття підземних газопроводів.

«Своєчасне виявлення пошкоджень і ремонт газових мереж дозволяє уникнути аварійних ситуацій, і забезпечити безперебійний розподіл природного газу споживачам Сумщини. Важливо розуміти, що навіть несуттєві пошкодження газопроводів не лише призводять до втрат природного газу, але й можуть спричинити виникнення небезпечної ситуацій», - говорить головний інженер АТ «Сумигаз» Дмитро Сергієнко.

Регулярно в будь-яку погоду і не зважаючи на пору року за допомогою спеціалізованих приладів, фахівці по всій області проводять комплексне приладове обстеження газових мереж, визначають і дають оцінку їх технічного стану. Сучасне обладнання – це очі газовиків під землею. Воно дозволяє виявити пошкодження газопроводу, визначити товщину труби, відшукати на ній пошкодження ізоляції, наявність корозії тощо.

Підземні газопроводи, що експлуатуються понад 25 років, фахівці АТ «Сумигаз» перевіряють кожні три роки. Газові мережі віком понад 40 років підлягають перевірці щороку. При виявленні проблемної ділянки фахівці служби КПО передають заявку до аварійно-диспетчерської 104 та експлуатаційної служб, які виконують земляні роботи та усувають пошкодження.

У 2018 році при обстеженні 2,9 тис. км газопроводів було виявлено майже 1,2 тис. випадків пошкоджень ізоляційного покриття підземних газопроводів, 9,5 тис. витоків на надземних та підземних мережах.