Киянка, яка отримала платіжку за опалення у 53 тис. гривень, буде писати заяву до поліції



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Загалом за три місяці їй нараховано 90 000 гривень

Киянка Олена Тищенко, яка отримала за січень платіжку у 53 тисячі гривень повідомила, що має намір звертатися до поліції із заявою на «Київтеплоенерго».

Про це вона заявила в ефірі телеканалу «112 Україна».

Власниця 4-кімнатної квартири поділилась з користувачами фотографією незвичної платіжки, згідно якої їй потрібно заплатити 53 тисячі гривень за опалення у січні.

«Хтось стикався з вартістю опалення 355 грн за м. кв.? Квартира 4-кімнатна спожила, за підрахунками КТЕ, в січні 39 Гкал! Лічильник є, але поки не опломбований. Реальне споживання 1.5 Гкал! До оплати майже 53 тис. грн. Поділіться досвідом, що з цим робити?», - пише Олена.

Журналісти вирішили зв'язатися із киянкою, щоб та розповіла подробиці такої квитанції.

«Я вважаю себе потерпілою від рук «Київтеплоенерго» в тому, що вони займаються шахрайством і неправомірно нарахували мені за місяць 39 Гкал. Це позначає суму 52 932 грн. Попередня квитанція становила в січні 19 Гкал і суму 24 тис, і за грудень 7 Гкал – 12 198 грн. Таким чином я постраждала на 90000 грн. Я буду звертатися в поліцію», - повідомила жінка.

Також вона планує подати заяву за шахрайство та вимагатиме відшкодування моральної шкоди, адже Олена не спить вже три доби і страждає від підвищеного тиску.

Водночас заступник голови правління ОСББ «Русанівська Затока» Світлана Терещенко пояснила, що такі платіжки - не помилка, тому що в їх будинку встановлена система диспетчеризації всіх лічильників на тепло. В будинку 177 квартир і відповідно 177 лічильників, за якими щомісяця збирають всю інформацію: яка квартира і скільки Гкал спожила.

«Квартира Олени на момент, коли їй виставили платіжку 53 тис грн, на той момент у неї всього за 3 місяці було спожито 5 Гкал, це трохи більше 8 тис грн, а не 90 тис, які виставили в платіжці. Я думаю, що тут не помилка, а просто всі місця загального користування, де у них йшов небаланс, всі тепловтрати з нашого дому пішли в платіжку Олени», - додала заступник голови ОСББ.

Як пояснили в «Київтеплоенерго», таку платіжку киянка отримала, оскільки її квартира - єдина в будинку «без взятого на комерційний облік приладу обліку теплоенергії».