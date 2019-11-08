На Вінниччині з початку року майже на 2 тис. зросла кількість споживачів природного газу



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Головним чином нові споживачі газу - це жителі новобудов

З початку року майже 2 тис. жителів Вінниччини обрали постачальником газу ТОВ «Вінницягаз Збут». На 1 листопада компанія постачає блакитне паливо 453 тис. побутових споживачів та понад 3,3 тис. підприємств, установ та організацій регіону.

Майже 1,6 тис. нових клієнтів приєдналися у Вінниці та Вінницькому районі. Головним чином це жителі новобудов. Значно менше приєднань по інших районах. Так у Гайсинському районі кількість споживачів газу зросла на 93 особи, у Тростянецькому – на 28 осіб, Хмільницькому та Літинському - на 25 на 21 особу відповідно. По решті районів області кількість нових приєднань коливається від 1 до 20.

«Позитивна тенденція пояснюється розвитком житлового будівництва у містах. В свою чергу не значний приріст споживачів у сільській місцевості пов’язаний з малою кількістю новобудов та використанням альтернативних джерел опалення, зокрема твердого палива. Не дивлячись на це, на сьогодні природний газ залишається найдешевшим та найдоступнішим джерелом енергії, у співвідношенні його вартості та енергетичної цінності», - пояснює директор ТОВ «Вінницягаз Збут» Василь Сопільник.

Згідно постанови Уряду від 19 жовтня 2018 р. № 867 ТОВ «Вінницягаз Збут» є постачальником газу зі спеціальними обов’язками для побутових споживачів та релігійних організацій Вінниччини.

У ціні 1 кубометра газу частка, яку отримує ТОВ «Вінницягаз Збут», становить лише 2,16 %. За ці кошти компанія постачає природний газ та забезпечує обслуговування понад 453 тис. клієнтів. Робота персоналу, здійснення щомісячних нарахувань, друк та донесення рахунків, функціонування онлайн сервісів і каналів зворотнього зв’язку та інші витрати «Вінницягаз Збут» здійснює за рахунок цієї частки. В компанії сподіваються на подальше збільшення кількості нових споживачів та дисципліну в розрахунках за спожитий газ.