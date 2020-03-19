На Житомирщі понад 25 тисяч споживачів контролюють використання газу через Viber-бот



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Доступ до чат-бота 7104ua у Viber має кожен із 355 тисяч клієнтів «Житомиргаз Збуту»

Завдяки онлайн-сервісу Viber-бот на 7104ua клієнти можуть керувати п'ятьма особовими рахунками не виходячи з дому.

ТОВ «Житомиргаз Збут» повідомило, що понад 25 тисяч споживачів контролюють використання газу через Viber-бот.

Як повідомляє пресслужба компанії, завдяки онлайн-сервісу Viber-бот на 7104ua клієнти можуть керувати 5 особовими рахунками не виходячи з дому.

«Доступ до чат-бота 7104ua у Viber має кожен із 355 тисяч клієнтів «Житомиргаз Збуту». Підписавшись на цей сервіс, можно передавати показники лічильників, контролювати стан свого , та ще додаткових 4 особових рахунка, та сплачувати по ним за газ онлайн. До того ж користувачам сервісу доступна функція – завантажувати рахунки за газ у форматі PDF», - йдеться у повідомленні.

У компанії закликають, хто не бажає стояти в черзі і водночас швидко і просто контролювати розрахунки за газ, має відсканувати QR-код через месенджер, ввести номер особового рахунку, суму останнього платежу або номер лічильника газу. Також зареєструватися можна за допомогою детальної інструкції - https://104.ua/ua/gas/id/7104ua-Viber-32605

Також у «Житомиргаз Збуті» інформують, що крім Viber одним із найпопулярніших онлайн-сервісів залишається «Особистий кабінет» на сайті 104.ua, де клієнт може написати повідомлення газовій компанії, замовити зворотний дзвінок Контакт-центру, завантажити квитанцію на оплату газу, тощо.

Як особистий кабінет на www.104.ua, так й viber-бот 7104UA комфортні та доступні 24 години на добу.