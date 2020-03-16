Запоріжці, які не користувались газом, сплачуватимуть фіксовану мінімальну вартість його доставки



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Оновлені рахунки клієнти АТ «Запоріжгаз» отримають в квітні

Розмір мінімального платежу в Запорізькій області становитиме від 2,14 грн до 17,27 грн на місяць, - АТ «Запоріжгаз»

В АТ «Запоріжгаз» повідомили, що НКРЕКП затвердило мінімальний розмір плати за доставку.

Як зазначає пресслужба компанії, рішення торкнеться нових споживачів, домогосподарств, які споживають газ менше дев’яти місяців і які не користувались газом. «Розмір мінімального платежу в Запорізькій області становитиме від 2,14 грн до 17,27 грн на місяць. Він діятиме з 1 січня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Регулятор б березня схвалив постанову, що передбачає мінімальну плату для наступних категорій споживачів:

нові споживачі та/або домогосподарства, що мають період споживання природного газу менший ніж дев'ять місяців;

домогосподарства, які тривалий час не користувались газом, в тому числі яким припинено розподіл газу шляхом опломбування, але вони не від’єднані від системи газопостачання і не подали заяву на розірвання договору на розподіл.

Розмір мінімальної плати, в залежності від наявності газового обладнання:

Домогосподарство з газовою плитою 2,14 грн./міс Домогосподарство з плитою та газовою колонкою 6,93 грн./міс Домогосподарство з автономним опаленням 17,27 грн./міс

«Оновлені рахунки наші клієнти отримають в квітні. Тим, хто вже сплатив по квитанціях в січні та лютому, обов’язково зробимо перерахунок. Кошти залишаться на особових рахунках споживачів. Для цього не потрібно писати окремих заяв та звертатись до контакт-центру», - говорить комерційний директор АТ «Запоріжгаз» Антон Кій.

Для розрахунку мінімальної плати за доставку для домогосподарств НКРЕКП використало діючі норми споживання газу. Вони розраховані на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 № 143 «Питання споживання природного газу».

Розмір мінімальної плати для домогосподарств, які використовують газ комплексно, розрахована з середньомісячного обсягу споживання у міжопалювальний період. Раніше для цієї категорії споживачів вартість плати за доставку газу розраховувалась на квадратуру помешкання або будинку.