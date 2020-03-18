У «Сумигаз» повідомили, що швейний підрозділ компанії екстрено запустив виробництво захисних масок



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Вже закуплені матеріали для виготовлення засобів захисту протягом першого тижня роботи, - пресслужба

Щодня RGC PRODUCTION постачатиме 7 000 медичних масок для потреб співробітників Операторів ГРМ.

«Сумигаз» повідомляє, що швейний підрозділ RGC PRODUCTION екстрено перепрофільований на виробництво засобів захисту органів дихання для 40 000 газовиків.

Як зазначає пресслужба, щодня постачатиметься 7 000 медичних масок для потреб співробітників Операторів ГРМ.

«Швейне виробництво RGC PRODUCTION, що працює на базі Сумигазу, тимчасово перепрофільовано на пошив медичних масок. Зазвичай цей підрозділ здійснює пошиття спецодягу для співробітників газових компаній. Вся вироблена продукція направляється на забезпечення потреб співробітників Операторів ГРМ», - повідомляє «Сумигаз».

У компанії інформують, що вже закуплені матеріали для виготовлення засобів захисту протягом першого тижня роботи. У виробничому процесі задіяний весь наявний персонал.

В газорозподільних компаніях, що працюють під брендом РГК, нараховується близько 40 тис співробітників. З початком карантинних заходів більша частина персоналу Операторів ГРМ переведена на віддалений режим роботи.

Разом з тим, багато співробітників газорозподільних компаній продовжують виконувати свою роботу. В цілодобовому режимі працюють фахівці аварійно-диспетчерської служби, ремонтні бригади. Оператори ГРМ несуть соціальну відповідальність за здоров’я та безпеку фахівців газорозподільних компаній та їх сімей.

Швейний підрозділ RGC PRODUCTION розпочав свою роботу в грудні 2019 року. На виробництві здійснюється пошиття спецодягу для фахівців газорозподільних компаній України. Продукція адаптована під конкретні служби в залежності від особливостей їх діяльності.

Швейне виробництво RGC PRODUCTION укомплектоване 34 одиницями універсального та спеціалізованого швейного обладнання. Потужність - понад 30 тисяч одиниць різноманітного спецодягу на рік.

До відома, Регіональна Газова Компанія — сервісна компанія, що надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу. Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу.