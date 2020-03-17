У «Львівгаз збуту» на третину зросла кількість клієнтів, які розраховуються за газ через інтернет



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Чат-бот дає можливість клієнтам компанії передавати показання лічильника, контролювати стан свого особового рахунку, а також сплачувати за газ і за його доставку

На сьогодні вже 14,5 тисяч користувачів розраховуються за допомогою онлайн-сервісу 7104ua у Viber, - «Львівгаз збут»

«Львівгаз збуту» повідомляє, що від початку року до онлайн-сервісу 7104ua у Viber долучились 5 тис. Клієнтів.

Як повідомляє пресслужба, на сьогодні таких користувачів вже 14,5 тисяч. «Цей сервіс дозволяє вирішувати нагальні питання по газу дистанційно, що актуально саме зараз, адже від 16 березня до 3 квітня діє карантинне обмеження на відвідування усіх Центрів обслуговування клієнтів «Львівгаз збуту», - йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що чат-бот дає можливість клієнтам компанії передавати показання лічильника, контролювати стан свого особового рахунку, а також сплачувати за газ і за його доставку. Окрім того, з одного акаунта у Viber можна зареєструвати одразу п'ять особових рахунків.

«Цей віддалений сервіс стає все більш популярним серед наших клієнтів. Станом на початок

березня 14,5 тис. споживачів газу вже успішно ним користуються. Найголовніше, що не потрібно

нікуди йти, можна дистанційно сплатити за газ, сформувати квитанцію, передати показання

лічильника. І не лише за своїм особовим рахунком, а й допомогти в цьому рідним і батькам. Зараз,

в період карантину це вкрай важливо! Не можна нехтувати усіма рекомендованими заходами

безпеки, бережіть себе!», - зазначає директор «Львівгаз збут» Павло Майк.

Користувачі чат-боту 7104ua також нещодавно отримали нову додаткову функцію в додатку:

можливість завантажувати рахунки за доставку газу у форматі PDF і відразу здійснювати оплату з

мінімальною комісією.

Стати користувачем чат-боту 7104ua у Viber може кожен клієнт «Львівгаз збуту». Для цього

достатньо відсканувати QR-код. Далі можна сплачувати за газ та за його доставку з будь-якої точки в режимі 24/7, бачити рух коштів, обирати комісію при сплаті у найзручнішому сервісі, а також здійснювати усі операції в безпечному режимі.

Найпопулярнішим онлайн-сервісом, як і раніше, залишається Особистий кабінет, в якому можна

зареєструватися на сайті 104.ua. Адже він має ще більш широкий функціонал, і, окрім передачі

показань лічильника та оплати за газ, дає можливість клієнтам надіслати повідомлення газовій

компанії та замовити зворотний дзвінок Контакт-центру, завантажити та роздрукувати квитанції не

лише на оплату газу, а також його доставку.

Від 16 березня до 3 квітня діє карантинне обмеження на відвідування усіх Центрів обслуговування клієнтів «Львівгаз збут». Просимо дотримуватись рекомендацій МОЗ -

уникайте відвідувань людних місць.