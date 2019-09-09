НАБУ більше не буде догоджати Коломойському, – Петро Олещук



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Експерт: В НАБУ розуміють, що варто їм оголосити про те, що не мають претензій до «Роттердам +», як вони одразу потраплять у немилість до Коломойського з усіма можливими наслідками

У НАБУ визнали законність та обгрунтованість «Роттердам+», це свідчення того, що антикорупційні органи більше не будуть догоджувати бізнесмену Ігору Коломойському. Про це написав політолог Петро Олещук у блозі на «Liga.net».

Експерт нагадав - нещодавно НАБУ у відповіді на запит Інформаційного бюлетеню ICC Ukraine повідомило про відсутність претензій до методики «Роттердам+» в частині індексу API2, хоч й заявили про зауваження щодо обґрунтованості включення в формулу логістичних витрат на транспортування вугілля.

«Виходить, що насправді у НАБУ до формули «Роттердам+» жодних претензій не мають, вважають її цілком законною та обґрунтованою», - написав Олещук.

На думку експерта, претензії НАБУ щодо включення логістичних витрат пов’язані з небажанням керівництва антикорупційних органів йти зараз на відкритий конфлікт з олігархом Коломойським, який втратив мільярди після введення об’єктивного ціноутворення.

«В НАБУ, схоже, розуміють, що варто їм публічно оголосити про те, що взагалі не мають претензій до «Роттердам+», як вони одразу потраплять у немилість до Коломойського з усіма можливими наслідками, тому вони і займають таку двозначну позицію, що «Роттердам – це нормально, а от транспортування – ні», аби, очевидно, вгодити всім. Хоча для того, щоб визнати необхідним включення витрат на транспортування (той самий «плюс») достатньо уважно вивчити Порядок формування прогнозної оптової ринкової ціни на електричну енергію», - зазначив Олещук.

Водночас, пише політолог, заходи з розвитку економіки України, які планує впроваджувати влада, розходяться з інтересами бізнесмена Коломойскього. Тому конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та Коломойським є неминучим. П.Олещук вважає, що визнаючи відсутність претензій до методики «Роттердам+» в частині індексу API2, НАБУ сігналізує про намір зайняти пропрезидентьску позицію в майбутньому конфлікті між президентом та олігархом.

«У новосформованому уряді уже було багато сказано про прискорене впровадження ринкових принципів в управління економікою України. Від ринку землі – і до подальшої приватизації. Очевидно, що це входить у пряму суперечність з інтересами Коломойського, що розказує про необхідність націоналізації. Це знову виводить нас на проблему, про яку я вже казав раніше: про неминучість конфлікту президента і Коломойського, який, очевидно, має власні погляди на те, що повинна робити нова українська влада. Яку позицію займатиме НАБУ у цьому конфлікті, коли прийдеться робити вибір? Заява НАБУ про відсутність претензій до методики Роттердам +» в частині індексу API2 свідчить про те, що антикорупційні органи не будуть підігрувати Коломойському. Це месседж від НАБУ - агентство не хоче бути інструментом в руках впливового олігарха», - зазначив Олещук.

24 березня 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу «Роттердам +». 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі «Роттердам +». Жодного з шести осіб суд не взято під варту. Як заявляв генерал-майор міліції Генадій Москаль, справа «Роттердам +» не має судової перспективи і розсиплеться, якщо дійде до суду.