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    Економіка та фінанси

    НАБУ схилило суд до порушення норм процесуального права, - екс-голова НКРЕКП

    • Розсилка
    НАБУ схилило суд до порушення норм процесуального права, - екс-голова НКРЕКП

    З 2017 року НАБУ розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу «Роттердам+»

    НАБУ програє справу щодо «Роттердам+», тому йде на процесуальні порушення і підштовхує до цього суд. Про це написав екс-голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook, коментуючи повідомлення директора НАБУ про отримання дозволу суду на його затримання за справою «Роттердам+».

    «НАБУ не спроможне на відкритий конкурентний процес, бо вони в ньому «в суху» програють нам. Саме тому НАБУ звертаються до суду після свого розгромного програшу і «в тиху» та без юридичних опонентів отримують потрібні собі рішення: без запрошення сторони захисту; займаються зливами до ЗМІ», - написав Вовк.

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    Він також зазначив, що разом зі своїми адвокатами буде визначатись щодо подальшого свого захисту після отримання рішення суду. «Ми досі не отримали рішення суду. Після отримання та вивчення - приймемо рішення щодо подальшого захисту!» - написав Вовк.

    Нагадаємо, раніше низка енергоекспертів заявили, що справа НАБУ по «Роттердам+» не має судової перспективи, та наголосили, що введення формульного ціноутворення було абсолютно економічно виправдано в умовах дефіциту в Україні вугілля.

    24 березня 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу «Роттердам +». 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі «Роттердам +», зокрема й екс-голові НКРЕКП Дмитру Вовку. Відносно кожного з шести осіб суд відмовив НАБУ у клопотанні про взяття під варту.

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