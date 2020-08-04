Захоплення «київського терориста». Cпілка журналістів зробила заяву



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київського терориста Сухроба Карімова схопили бійці СБУ

Для прикриття спецоперації силовики роздавали посвідчення відомого національного ЗМІ, - кажуть у Спілці журналістів

Національна спілка журналістів України засудила прихід працівників Служби безпеки і поліції під виглядом журналістів на переговори до чоловіка, який погрожував підірвати бомбу у столичному бізнес-центрі «Леонардо».

Про це заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

«Те, що сьогодні разом зі знімальними групами двох національних телеканалів «ЗІК» (журналіст — Андрій Лащ) і «1+1» (журналіст — Олександр Загородний) до «київського терориста» привели підставних журналістів з поліції діалогу і СБУ — це не спецоперація, а дискредитація журналістської професії і ризик, що при майбутніх інцидентах зловмисники можуть свідомо цілити по працівниках ЗМІ», — написав Томіленко.

Він також назвав неприйнятним те, що, зі слів журналістів-очевидців, для прикриття спецоперації роздавали посвідчення відомого національного ЗМІ.

«Завдання правоохоронців — нейтралізувати небезпеку, попередити теракт. Для цього у спецслужб є глобальний державний арсенал. А єдиний захист журналістів — це репутація професії. Репутація беззбройного збирача інформації», — зазначив Сергій Томіленко.

Нагадаємо, 3 серпня о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» зайшов невідомий чоловік віком до 35 років і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

Поліція ввела спеціальну поліцейську операцію «Грім».

Особою, яка погрожувала підірвати відділення АТ «Універсал Банк» у центрі Києва, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н.

Згодом було введено спеціальну операцію «Бумеранг» під керівництвом Служби безпеки України. В результаті спецоперації зловмисник був затриманий.

Також відомо, що «київський терорист» із десяти років перебував на обліку у психлікарні.

Крім того, у СБУ пояснили, чому на фото біля «київського терориста» були різні заручниці.

За фактом терористичного акту у Києві відкрито кримінальне провадження. Досудове розслідування доручено слідчим Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

Дивіться фото і відео «Главкома» з місця події.