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    «Київському терористу», що захопив банк, оголошено підозру

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    Затримання чоловіка, який погрожував підірвати банк - «Київському терористу», що захопив банк, оголошено підозру
    Затримання чоловіка, який погрожував підірвати банк

    Печерський районний суд обере підозрюваному запобіжний захід

    Громадянину Узбекістану, який 3серпня погрожував вибухом в приміщенні банку у центрі Києва, повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, тобто погрозі вибухом, що створює небезпеку для життя людей з метою порушення громадської безпеки та привернення уваги громадськості до певних його поглядів (ч. 1 ст. 258 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідне клопотання скеровано на розгляд до Печерського районного суду столиці.

    Слідство встановлює мотиви скоєння злочину.

    Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

    Нагадаємо, 3 серпня о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» зайшов невідомий чоловік віком до 35 років і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

    Особою, яка погрожувала підірвати відділення АТ «Універсал Банк» у центрі Києва, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н.

    Для його затримання було введено спеціальну операцію «Бумеранг» під керівництвом Служби безпеки України. В результаті спецоперації зловмисник був нейтралізований.

    Також відомо, що «київський терорист» із десяти років перебував на обліку у психлікарні.

    Крім того, у СБУ пояснили, чому на фото біля «київського терориста» були різні заручниці.

    За фактом терористичного акту у Києві відкрито кримінальне провадження

    Дивіться фото і відео «Главкома» з місця події.

    прокуратура СБУ Київ суд кримінал тероризм Узбекистан розслідування
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