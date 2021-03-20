НАБУ звинуватили у падінні виробництва яєць в Україні

Виробництво яєць в Україні за перші два місяці 2021 року впало на 16,1% порівняно з аналогічним періодом 2020 року

«Незаконне переслідування Бахматюка спричинило підвищення цін на яйця для кожного українського споживача», – Кравченко

Виробництво яєць в Україні за перші два місяці 2021 року впало на 16,1% порівняно з аналогічним періодом 2020 року. Один з найбільших агрохолдингів України, «Укрлендфармінг» бізнесмена Олега Бахматюка, звинувачує в цьому НАБУ через незаконне переслідування.

За даними Державної служби статистики, виробництво яєць в Україні за перші два місяці 2021 року впало на 16,1% порівняно з аналогічним періодом 2020 року. Кількість яєць, зібраних у січні-лютому 2021 року, становила 2,03 млрд. штук, що включає 1,24 млрд, вироблених підприємствами, (зниження на 23,4% порівняно з минулим роком), та 784 млн. штук (зниження на 1%) від приватних домогосподарств.

Про це пишуть Українські новини із посиланням на Kyiv Post. За словами Юрія Кравченка, радника голови наглядової ради одного з найбільших в Україні агрохолдингів, виробники намагалися залишатись прибутковими.

Однак корми для птахів, які складають у структурі собівартості виробництва яйця до 75% витрат, суттєво подорожчали, а ціни на енергоносії зросли. Також виробник звинуватив Національне антикорупційне бюро (НАБУ) у незаконному переслідуванні бізнесмена Олега Бахматюка, акціонера Avangardco, одного з найбільших виробників яєць в країні, що входить до складу Групи компаній «Укрлендфармінг», що призвело до закриття 12 птахофабрик.

«Це незаконне переслідування спричинило зменшення пропозиції яєць та підвищення цін на яйця для кожного українського споживача», – заявив Кравченко Kyiv Post.

Нагадаємо, що справа НАБУ проти колишнього в.о. голови НБУ Писарука і бізнесмена Бахматюка була відкрита через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням – їх отримали вкладники банку. Печерський районний суд Києва 21 січня своїм рішенням зобов'язав генпрокурора Ірину Венедіктову розглянути клопотання адвоката власника агрохолдингу «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка передати справу іншому правоохоронному органу, визнавши наявність конфлікту інтересів чиновників і необґрунтованість підозр. Це рішення суду і досі не виконане.