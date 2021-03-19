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    Економіка та фінанси

    В Україні дешевшає свинина. Експерти назвали три причини

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    Протягом двох останніх тижнів ціни на свинину в торговельних мережах упали в середньому на 4-6 грн/кг - В Україні дешевшає свинина. Експерти назвали три причини
    Протягом двох останніх тижнів ціни на свинину в торговельних мережах упали в середньому на 4-6 грн/кг
    Фото з відкритих джерел

    Попит на свинину зменшився, а пропозиція свинини в надлишку

    Протягом двох останніх тижнів в Україні спостерігається зменшення ціни на свинину. Так, аналітичний відділ Асоціації «М’ясної галузі» повідомив прогноз закупівельних цін на 22-28 березня: 39 – 40 грн/кг на свиней живою вагою.

    Ціна на живих свиней наступного тижня, ймовірно, зменшиться на 1 грн/кг, пише agronews.ua.

    На зменшення ціни впливають такі фактори:

    • Зменшення податкового кредиту на 6% з 20% до 14% з 1 березня 2021 року, який м’ясопереробникам, які працюють легально, довелося часто компенсовувати за рахунок власної націнки. Нелегальні бійні ж ніяких змін не відчули і їх пропозиція стала привабливішою від білого ринку.
    • Різкий ріст імпорту свинини в 3,5 рази в лютому 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
    • Початок посту перед Великоднем і традиційне зменшення споживання м’яса.

    Аналізуючи ціни у торгових мережах, що протягом двох останніх тижнів впали в середньому на 4-6 грн/кг, можна констатувати – попит на свинину зменшився, а пропозиція свинини в надлишку.

    Надлишок пропозиції свинини в Україні може призвести до подальшого зниження ціни на свиней і ще більше вдарити по рентабельності вирощування. Асоціація «М’ясної галузі» активізувала роботу з відкриття нових ринків збуту свинини для м’ясопереробних підприємств, погодження умов для експорту української свинини в країни Азії та Африки.

    Консолідація переробників і виробників не лише зупинить падіння ціни на свиней, а і дозволить забезпечити збільшення цін на свиней в Україні, а відтак і збільшення прибутків вирощування і переробки. Так відбулося в Бразилії, яка завдяки експорту не лише подвоїла ціни на свиней, а й збільшила поголів’я свиней на 24%.

    Як повідомлялося, в Україні стрімко дорожчають продукти харчування. Так, у лютому зростання цін на оброблені продовольчі товари становило 7,2% в річному вимірі.

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    Теги: продукти ціни Україна харчування м'ясо
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