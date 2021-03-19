В Україні дешевшає свинина. Експерти назвали три причини

Протягом двох останніх тижнів ціни на свинину в торговельних мережах упали в середньому на 4-6 грн/кг

Попит на свинину зменшився, а пропозиція свинини в надлишку

Протягом двох останніх тижнів в Україні спостерігається зменшення ціни на свинину. Так, аналітичний відділ Асоціації «М’ясної галузі» повідомив прогноз закупівельних цін на 22-28 березня: 39 – 40 грн/кг на свиней живою вагою.

Ціна на живих свиней наступного тижня, ймовірно, зменшиться на 1 грн/кг, пише agronews.ua.

На зменшення ціни впливають такі фактори:

Зменшення податкового кредиту на 6% з 20% до 14% з 1 березня 2021 року, який м’ясопереробникам, які працюють легально, довелося часто компенсовувати за рахунок власної націнки. Нелегальні бійні ж ніяких змін не відчули і їх пропозиція стала привабливішою від білого ринку.

Різкий ріст імпорту свинини в 3,5 рази в лютому 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Початок посту перед Великоднем і традиційне зменшення споживання м’яса.

Аналізуючи ціни у торгових мережах, що протягом двох останніх тижнів впали в середньому на 4-6 грн/кг, можна констатувати – попит на свинину зменшився, а пропозиція свинини в надлишку.

Надлишок пропозиції свинини в Україні може призвести до подальшого зниження ціни на свиней і ще більше вдарити по рентабельності вирощування. Асоціація «М’ясної галузі» активізувала роботу з відкриття нових ринків збуту свинини для м’ясопереробних підприємств, погодження умов для експорту української свинини в країни Азії та Африки.

Консолідація переробників і виробників не лише зупинить падіння ціни на свиней, а і дозволить забезпечити збільшення цін на свиней в Україні, а відтак і збільшення прибутків вирощування і переробки. Так відбулося в Бразилії, яка завдяки експорту не лише подвоїла ціни на свиней, а й збільшила поголів’я свиней на 24%.

Як повідомлялося, в Україні стрімко дорожчають продукти харчування. Так, у лютому зростання цін на оброблені продовольчі товари становило 7,2% в річному вимірі.

Читайте також: