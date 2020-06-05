Нацбанк очікує нову хвилю злиття банків



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Норми закону про докапіталізацію знадобляться банкам для злиття в умовах коронакризи, - Рожкова

НБУ підтримав продовження закону про спрощену докапіталізацію банків до 2024 року, - Рожкова

Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова повідомила, що НБУ очікує нову хвилю злиття банків, тому підтримав продовження закону про спрощену докапіталізацію банків до 2024 року. Про це Рожкова сказала в інтерв'ю виданню «Фінансовий клуб».

За словами Рожкової, норми закону про докапіталізацію знадобляться банкам для злиття в умовах коронакризи.

«Ми очікуємо продовження консолідації банківського сектору і нових злиттів між банками», – пояснила перша заступниця голови НБУ.

Рожкова поінформувала, що шляхом спрощеного злиття пішли вже чотири банки. «Ще сім банків добровільно покинули ринок, розрахувавшись з усіма кредиторами і вкладниками. 15 банків докапіталізувалися за спрощеною процедурою», – розповіла перша заступниця голови НБУ.

Рожкова вважає, що правила спрощеної докапіталізації і проведення угод M&A повинні стати безстроковими.

Нагадаємо, НБУ склав новий список системно важливих банків України.

Як повідомлялося, фінкомпанії будуть розкривати реальну ставку за дрібними кредитами.

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