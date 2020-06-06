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    Економіка та фінанси

    У НБУ стверджують, що держбанки потребують «капітального ремонту»

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    До 30 квітня держбанки подали плани, зараз ведемо переговори з банками щодо потреби в капіталі та робимо розрахунки з урахуванням прогнозованих макропоказників, - Рожкова - У НБУ стверджують, що держбанки потребують «капітального ремонту»
    До 30 квітня держбанки подали плани, зараз ведемо переговори з банками щодо потреби в капіталі та робимо розрахунки з урахуванням прогнозованих макропоказників, - Рожкова

    Для мінімізації ризиків держбанкам, в тому числі і Ощадбанку, необхідно поліпшити роботу з NPL, - Рожкова

    Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова стверджує, що проблеми державних банків до цього часу не вирішені, а Ощадбанк операційно низькоефективний. Про це Рожкова сказала в інтерв'ю виданню «Фінансовий клуб».

    «Ми бачимо певні ризики за Ощадбанком: він операційно є дуже низькоефективним. У нього немає того запасу капіталу, як у інших банків, щоб згладити негативні наслідки після кризи», – розповіла перша заступниця голови НБУ.

    Рожкова наголошує, що для мінімізації ризиків держбанкам, в тому числі і Ощадбанку, необхідно поліпшити роботу з NPL.

    «Щоб мінімізувати ризики, ми зберегли для держбанків вимоги до 30 квітня надати нам плани по роботі з проблемною заборгованістю, яка сформувалася до 1 березня, хоча для всіх інших банків ми відклали терміни через карантин. До 30 квітня держбанки подали плани, зараз ведемо переговори з банками щодо потреби в капіталі та робимо розрахунки з урахуванням прогнозованих макропоказників», – сказала топменеджерка НБУ.

    Як повідомлялося, у Нацбанку повідомили, що вступ Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів відкладається.

    Нагадаємо, НБУ склав новий список системно важливих банків України.

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