У НБУ стверджують, що держбанки потребують «капітального ремонту»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До 30 квітня держбанки подали плани, зараз ведемо переговори з банками щодо потреби в капіталі та робимо розрахунки з урахуванням прогнозованих макропоказників, - Рожкова

Для мінімізації ризиків держбанкам, в тому числі і Ощадбанку, необхідно поліпшити роботу з NPL, - Рожкова

Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова стверджує, що проблеми державних банків до цього часу не вирішені, а Ощадбанк операційно низькоефективний. Про це Рожкова сказала в інтерв'ю виданню «Фінансовий клуб».

«Ми бачимо певні ризики за Ощадбанком: він операційно є дуже низькоефективним. У нього немає того запасу капіталу, як у інших банків, щоб згладити негативні наслідки після кризи», – розповіла перша заступниця голови НБУ.

Рожкова наголошує, що для мінімізації ризиків держбанкам, в тому числі і Ощадбанку, необхідно поліпшити роботу з NPL.

«Щоб мінімізувати ризики, ми зберегли для держбанків вимоги до 30 квітня надати нам плани по роботі з проблемною заборгованістю, яка сформувалася до 1 березня, хоча для всіх інших банків ми відклали терміни через карантин. До 30 квітня держбанки подали плани, зараз ведемо переговори з банками щодо потреби в капіталі та робимо розрахунки з урахуванням прогнозованих макропоказників», – сказала топменеджерка НБУ.

Як повідомлялося, у Нацбанку повідомили, що вступ Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів відкладається.

Нагадаємо, НБУ склав новий список системно важливих банків України.