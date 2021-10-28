  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Українські компанії викупили на аукціоні запропоновану Росією електроенергію

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вартість викупленої в РФ мегават-години склала 0,29 копійки - Українські компанії викупили на аукціоні запропоновану Росією електроенергію
    Вартість викупленої в РФ мегават-години склала 0,29 копійки
    фото з відкритих джерел

    Вісім українських компаній викупили 2200 мегават російської електроенергії

    Оператор енергосистеми «Укренерго» повідомив, що вісім українських компаній викупили 2200 мегават доступної для імпорту електроенергії, запропонованої Росією. Відповідні дані з'явились на сайті компанії.

    Вартість мегават-години склала 0,29 копійки ($0,01). Загалом в аукціоні взяли участь 10 компаній.

    Згідно з опублікованими даними, Україна з 1 листопада також відновить імпорт електроенергії з Білорусі. Уточнюється, що держкомпанія «Енергоатом» викупила 885 з 900 мегават доступної для імпорту електроенергії з Білорусі.

    Напередодні повідомлялося, що Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі, бо на ТЕС закінчилося вугілля.

    Нагадаємо, починаючи з серпня, всі державні ТЕС працюють на мінімально допустимому рівні. З 23 державних блоків працює лише 3. Приватні компанії зазнають навантаження 27-29 блоками щодня.

    Дефіцит вугілля виник улітку 2021 року через аномально низькі ціни на електроенергію, які не дозволяли ТЕС купувати вугілля. У серпні ситуація стабілізувалася та приватні ТЕС почали імпортувати вугілля. Державні ТЕС імпорту не здійснювали.

    Тим часом в «ЄС» назвали повернення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі зрадою державних інтересів.

    Раніше через нестачу вугілля зупинилася Слов'янська ТЕС. Генеруючі компанії ТЕС і ТЕЦ не змогли закупити мінімум 1,5 млн тонн вугілля через борги державної компанії «Укренерго» на балансуючому ринку.

    Читайте також: Дефіцит вугілля в Україні. Ексглава уряду назвав винних
    Теги: ТЕС Росія енергетика імпорт ціни електроенергія Енергоатом аукціон Укренерго
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські компанії викупили на аукціоні запропоновану Росією електроенергію