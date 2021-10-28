Українські компанії викупили на аукціоні запропоновану Росією електроенергію

Вісім українських компаній викупили 2200 мегават російської електроенергії

Оператор енергосистеми «Укренерго» повідомив, що вісім українських компаній викупили 2200 мегават доступної для імпорту електроенергії, запропонованої Росією. Відповідні дані з'явились на сайті компанії.

Вартість мегават-години склала 0,29 копійки ($0,01). Загалом в аукціоні взяли участь 10 компаній.

Згідно з опублікованими даними, Україна з 1 листопада також відновить імпорт електроенергії з Білорусі. Уточнюється, що держкомпанія «Енергоатом» викупила 885 з 900 мегават доступної для імпорту електроенергії з Білорусі.

Напередодні повідомлялося, що Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі, бо на ТЕС закінчилося вугілля.

Нагадаємо, починаючи з серпня, всі державні ТЕС працюють на мінімально допустимому рівні. З 23 державних блоків працює лише 3. Приватні компанії зазнають навантаження 27-29 блоками щодня.

Дефіцит вугілля виник улітку 2021 року через аномально низькі ціни на електроенергію, які не дозволяли ТЕС купувати вугілля. У серпні ситуація стабілізувалася та приватні ТЕС почали імпортувати вугілля. Державні ТЕС імпорту не здійснювали.

Тим часом в «ЄС» назвали повернення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі зрадою державних інтересів.

Раніше через нестачу вугілля зупинилася Слов'янська ТЕС. Генеруючі компанії ТЕС і ТЕЦ не змогли закупити мінімум 1,5 млн тонн вугілля через борги державної компанії «Укренерго» на балансуючому ринку.