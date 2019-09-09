НБУ вирішив ввести цілодобовий режим роботи системи електронних платежів



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Колаж: finpost.com.ua

Такий режим роботи СЕП пропонується ввести у 2-му кварталі 2020 року, а на другому етапі - реалізувати в СЕП «безшовний» режим роботи 24/7

Національний банк ввів цілодобовий режим роботи системи електронних платежів (СЕП). Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Відповідну концепцію розширеного регламенту роботи СЕП у рамках ініціативи СЕП 24/7 затвердив правління НБУ з метою модернізації та подальшого розвитку системи.

Зазначається, що ведення цілодобового режиму роботи СЕП планується здійснити в два етапи: на першому етапі - перейти на розширений регламент роботи СЕП, який передбачатиме доступність системи для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу сім днів на тиждень з урахуванням технологічної перерви на годину при переході на новий день.

Водночас зберігається діюча технологія роботи СЕП, порядок складання бухгалтерської та статистичної звітності.

Вказується, що такий режим роботи СЕП пропонується ввести у другому кварталі 2020 року.

На другому етапі - реалізувати в СЕП «безшовний» режим роботи 24/7.

Йдеться про те, що перехід від поточного до наступного банківського дня буде здійснюватися миттєво, без призупинення прийому платежів в СЕП при переході на новий день.

Такий режим роботи НБУ планує реалізувати в рамках робіт зі створення наступного покоління СЕП (СЕП-4).

Зараз Нацбанк працює над реалізацією першого етапу введення цілодобового режиму роботи СЕП.

Незабаром відбудуться зустрічі з банківським співтовариством для обговорення основних принципів роботи СЕП у режимі 23/7.