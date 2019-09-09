  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    НБУ вирішив ввести цілодобовий режим роботи системи електронних платежів

    • Розсилка
    НБУ вирішив ввести цілодобовий режим роботи системи електронних платежів
    Колаж: finpost.com.ua

    Такий режим роботи СЕП пропонується ввести у 2-му кварталі 2020 року, а на другому етапі - реалізувати в СЕП «безшовний» режим роботи 24/7

    Національний банк ввів цілодобовий режим роботи системи електронних платежів (СЕП). Про це йдеться в повідомленні НБУ.

    Відповідну концепцію розширеного регламенту роботи СЕП у рамках ініціативи СЕП 24/7 затвердив правління НБУ з метою модернізації та подальшого розвитку системи.

    Зазначається, що ведення цілодобового режиму роботи СЕП планується здійснити в два етапи: на першому етапі - перейти на розширений регламент роботи СЕП, який передбачатиме доступність системи для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу сім днів на тиждень з урахуванням технологічної перерви на годину при переході на новий день.

    Читайте також

    Водночас зберігається діюча технологія роботи СЕП, порядок складання бухгалтерської та статистичної звітності.

    Вказується, що такий режим роботи СЕП пропонується ввести у другому кварталі 2020 року.

    На другому етапі - реалізувати в СЕП «безшовний» режим роботи 24/7.

    Йдеться про те, що перехід від поточного до наступного банківського дня буде здійснюватися миттєво, без призупинення прийому платежів в СЕП при переході на новий день.

    Такий режим роботи НБУ планує реалізувати в рамках робіт зі створення наступного покоління СЕП (СЕП-4).

    Зараз Нацбанк працює над реалізацією першого етапу введення цілодобового режиму роботи СЕП.

    Незабаром відбудуться зустрічі з банківським співтовариством для обговорення основних принципів роботи СЕП у режимі 23/7.

    Читайте також
    Національний банк банки гроші
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ