Нацбанк виставив на продаж нафтоперевалочний комплекс за 201 млн грн



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Комплекс Нацбанку передав у заставу «Реал Банк» (що належить олігарху-втікачу Сергієві Курченку)

Національний банк України виставив на електронному майданчику СЕТАМ нафтоперевалочний комплекс, розташований на Херсонщини. Початкова вартість складає 201,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що комплекс Нацбанку передав у заставу «Реал Банк» (що належить олігарху-втікачу Сергієві Курченку).

Через продаж комплексу Нацбанк планує погасити заборгованість банку за кредитом рефінансування, який видали «Реал Банку» до його банкрутства.

«Накладений на об’єкт нерухомості арешт в кримінальному проваджені не є перешкодою для його примусової реалізації з подальшим оформленням покупцем права власності на нього», — повідомив начальник управління роботи з проблемними активами НБУ Павло Поляруш.