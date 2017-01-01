Національний банк продав ще $42,9 млн, щоб утримати гривню

В НБУ запевняють, що здешевшання нацвалюти викликане сезонними чинниками

Національний банк України продав з аукціону $42,9 млн. Середньозважений курс продажу склав 27,9306 грн/дол., при максимальному 27,9315 грн/дол. і мінімальному 27,93 грн/дол. Загалом було виконано 14 заявок із 41 поданих для участі. На початку тижня, 18 грудня, НБУ вже продав із аукціону $75,2 млн. Заступник глави Нацбанку Дмитро Сологуб заявив,



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В НБУ запевняють, що здешевшання нацвалюти викликане сезонними чинниками

Національний банк України продав з аукціону $42,9 млн. Середньозважений курс продажу склав 27,9306 грн/дол., при максимальному 27,9315 грн/дол. і мінімальному 27,93 грн/дол.

Загалом було виконано 14 заявок із 41 поданих для участі.

На початку тижня, 18 грудня, НБУ вже продав із аукціону $75,2 млн. Заступник глави Нацбанку Дмитро Сологуб заявив, що це робиться для підтримку курсу гривні та додав, що здешевшання нацвалюти викликане сезонними чинниками.

«Нацбанк не відходить від своєї стратегії валютних інтервенцій, яка передбачає згладжування таких коливань. Ми їх згладжуватимемо: резерви це дозволяють», - підсумував Сологуб.

Станом на п'ятницю, 22 грудня, Нацбанк установив офіційний валютний курс на рівні 27,86 грн/дол., 33,03 грн/євро та 0,475 грн/руб.

Як повідомлялося, за твердженням експертів, погіршення інфляційного прогнозу у 2018 році дозволило уряду нарахувати додаткові 85 млрд грн ВВП і 28 млрд грн прибутку підприємств.

Також в Україні вперше запроваджено новий вид рахунків – рахунки умовного зберігання (ескроу) та визначено ескроу–агента.

У п’ятницю прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що сталося з гривнею.

Джерело: Еспресо ТВ