Нафта подорожчала до максимуму за останні два роки

Нафта подорожчала через вибух на нафтопроводі в Лівії

Ціна на нафту Brent перевищила у вівторок, 26 грудня, 66 доларів за барель вперше з червня 2015 року. Нафта подорожчала через вибух на нафтопроводі в Лівії, за яким здійснюється поставка нафти на термінал Ес-Сидр. Як повідомляє «Кореспондент», вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 17:50 (за



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Нафта подорожчала через вибух на нафтопроводі в Лівії

Ціна на нафту Brent перевищила у вівторок, 26 грудня, 66 доларів за барель вперше з червня 2015 року. Нафта подорожчала через вибух на нафтопроводі в Лівії, за яким здійснюється поставка нафти на термінал Ес-Сидр.

Як повідомляє «Кореспондент», вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 17:50 (за Києвом) зросла на 1,58% - до 66,28 долара за барель.

Вартість ф'ючерса на нафту WTI на лютий на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) збільшилася до цього часу на 1,47%, до 59,33 доларів за барель.

Нагадаємо, за минулий тиждень ціна нафти Brent збільшилася на 3,2%