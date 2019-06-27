«Нафтогаз» показав мільйонні зарплати своїх топ-менеджерів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Коболєва премія в 10 раз більша за зарплату

Правління НАК «Нафтогаз» отримало минулого року майже 390 млн грн винагороди

Голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв у минулому році отримав 286,5 млн грн винагороди (включно з ЄСВ). З цієї суми зарплатня склала 25,5 млн грн, а 261 млн грн – премія за перемогу у Стокгольмському арбітражі.

Про це йдеться в фінансовому звіті НАК за 2018 рік.

Загальна ж сума виплат членам правління минулого року становила 389,3 млн грн. Для порівняння, зарплата цього кола управлінців «Нафтогазу» у 2014 році становила 6,4 млн грн,

Зарплата першого заступника глави правління НАК Сергія Переломи склала 27,5 млн грн (на 2 млн більше ніж у шефа).

Заступник глави правління, фінансовий директор Сергій Коновець отримав 22,7 млн грн.

Олег Прохоренко (глава «Укргазвидобування, звільнений 15 березня 2019 року) отримав минулого року 20,6 млн грн.

Член правління Юрій Колбушкін – 17,3 млн грн. А директор з управління дивізіоном «Нафта» Микола Гавриленко – 14,3 млн грн.

Зарплати менеджерів Нафтогазу

При цьому в звіті повідомляють, що в 2018 році зарплата шести членів правління та дев’яти директорів зросла до 717 млн грн. У 2017 році ця сума була менша на півмільярда - 214 млн грн.

Стосовно перемоги у Стокгольмському арбітражі, то «Нафтогазу» удалось вже стягнути з «Газпрому» $2,1 млрд і тому премію (1% від суми фактично стягненого виграшу) минулого року отримав 41 член команди на загальну суму $20,7 млн.

Чистий прибуток «Нафтогазу» у 2018 році склав 11,6 млрд грн. Чистий грошовий потік від операційної діяльності - 71,6 млрд грн.

Нагадаємо, Коболєва багато критикували за його високі премії. Доходило навіть до різких висловлювань зі сторони Володимира Гройсмана, який обіцяв провести новий кадровий конкурс. Але незважаючи на це, у березні Коболєву вдалось залишився на посаді: йому продовжили контракт, хоча й лише на рік – до 22 березня 2020 року.

Після цього «Нафтогаз» подав уряду на погодження проєкт свого фінансового плану на 2019 рік. Але його забракували. В МЕРТ хотіли встановити рівень винагороди голові правління - 50% місячного посадового окладу, передбаченого контрактом, без виплати щомісячних та квартальних премій. Таку ж позицію займала і наглядова рада НАКу.

Також в фінплані «Нафтогазу» на 2019 рік вказана сума виплат найвищому управлінському персоналу (6 членів правління та 8 директорів різних напрямків) на рівні 820 млн грн. Це майже на 100 млн грн більше ніж минулого року.

Читайте також: Банкет посеред тарифної чуми. Вісім висновків з фінансового звіту «Нафтогазу»