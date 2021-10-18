Напередодні старту опалювального сезону ДТЕК інвестував в ремонт ТЕС 1,7 млрд грн

Всього за підсумками 2021 року ДТЕК Енерго планує спрямувати в ремонту кампанію ТЕС понад 2,5 млрд грн

До кінця року ДТЕК планує реалізувати ще 1 плановий ремонт енергоблоків на Бурштинській ТЕС

Для забезпечення надійної і безперебійної роботи теплоелектростанцій, особливо в період опалювального сезону, за 9 місяців цього року «ДТЕК Енерго» спрямував в ремонту кампанію блоків ТЕС, 1,7 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

«На сьогодні енергетики реалізували 23 із 28 запланованих (у т.ч. додаткових) у цьому році ремонтів енергоблоків теплоелектростанцій. Так, виконано 82% від запланованих обсягів ремонтної кампанії. Відповідні роботи були проведені на блоках Криворізької, Придніпровської, Запорізької, Курахівської, Луганської, Бурштинської, Добротвірської та Ладижинської ТЕС», – йдеться в повідомленні.

На стадії реалізації знаходяться 5 ремонтів блоків на Запорізькій, Курахівській, Луганській, Добротвірській та Ладижинській ТЕС. До кінця року планується реалізувати ще 1 плановий ремонт енергоблоків на Бурштинській ТЕС.

«Маневрові потужності ДТЕК Енерго вже неодноразово підтримували українську енергосистему, працюючи на максимумі і згладжуючи пікові періоди споживання електроенергії. Це особливо важливо під час опалювального сезону. Тому, незважаючи на складну ситуацію на ринку, ми вкладаємо кошти в ремонти обладнання теплоелектростанцій для того, щоб мінімізувати будь-які перебої в роботі та забезпечити стабільну роботу ТЕС, а з ними і всієї енергосистеми», – розповів генеральний директор «ДТЕК Енерго» Ільдар Салєєв.

Всього за підсумками 2021 року ДТЕК Енерго планує спрямувати в ремонту кампанію ТЕС понад 2,5 млрд грн.