У Києві 13 жовтня сотні будинків залишаться без світла (адреси)

Заплановані ремонтні роботи та переоснащення електромереж

У середу, 13 жовтня, в різних районах Києва очікуються масові відключення електроенергії. Світла тимчасово не буде в сотнях будинків. Про це повідомляється на сайті компанії «ДТЕК Київські електромережі».

Відключення пов'язані з проведенням планових ремонтних робіт і технічним переоснащенням мереж.

Повний список адрес відключення дивіться тут.

До слова, 6 жовтня на вул. Анни Ахматової, 14 у Дарницькому районі Києва співробітники комунальної служби не могли потрапити у трансформаторну підстанцію через припаркований автомобіль. Дівчина припаркувала свій автомобіль Chevrolet прямо перед входом, а в цей час 16 будинків сиділи без світла.

Нагадаємо, Кабінет міністрів знизив тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт·год, до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). Нові правила запрацювали з 1 жовтня.

Водночас для тих українських сімей, які споживають понад 250 кВт·год на місяць, тарифи залишаються без змін.

За даними Державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% займає плата за послуги централізованого опалення та природний газ.

Також відомо, що Міненерго хоче зменшити витрати на ремонти електромереж на 60% заради зниження тарифу.