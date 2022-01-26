Нардепи ухвалили закон про соцзахист політв’язнів та військовополонених

Документ визначає підстави для встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України

Верховна Рада ухвалила закон «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей» (№6104). За відповідне рішення проголосували 288 народних депутатів.

Так, закон розроблено з метою створення законодавчих механізмів соціального та правового захисту осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, членів сімей таких осіб, визначення підстав та процедур встановлення зазначеного факту.

Документ визначає підстави для встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Йдеться, зокрема, про надання особою або її законним представником, або членом сім'ї заяви, поданої за зразком, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Крім цього, особа має надати документи щодо достовірності фактів, наведених у заяві, витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо наявності (відсутності) відомостей про кримінальне провадження щодо особи, а також повідомлення органів сил безпеки та сил оборони стосовно особи.

Законом передбачається створення Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Згідно з текстом законодавчого акту, комісія є спеціальним постійно діючим органом, який утворюється при центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Окрім цього, документом пропонується створити Єдиний реєстр осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Так, це електронна база даних, призначена для реєстрації, зберігання, захисту, обробки, використання інформації про осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, членів сімей таких осіб.

Єдиний реєстр створюється, зокрема, задля забезпечення внесення рішень Комісії про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також про визнання людини членом сім'ї особи, щодо якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, обліку таких осіб та членів їх сімей, реалізації такими особами та членами їх сімей права на соціальний і правовий захист, адміністрування потреб таких осіб та членів їх сімей.

Водночас закон передбачає низку соціальних гарантій для таких осіб. Зокрема, людям, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, або членам її сімей під час перебування такої особи в місцях несвободи надається щорічна державна грошова допомога. Одноразова державна грошова допомога надається особам, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення.

Крім цього, одноразова державна грошова допомога у разі загибелі (смерті) такої особи, смерть якої настала під час перебування в місцях несвободи, або смерті людини, звільненої з місць несвободи, упродовж року після її звільнення, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов'язаних з перебуванням у місцях несвободи, надається членам сім'ї, батькам чи утриманцям загиблої (померлої) особи. Порядок призначення, виплати та розмір допомог встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Також зазначається, що особі, щодо якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, або членам її сім'ї за рішенням органів місцевого самоврядування може надаватися грошова допомога за рахунок місцевих бюджетів.

Крім того, документом на законодавчому рівні закріплено медичну та реабілітаційну, у тому числі психологічну, допомогу, санаторно-курортне лікування особам, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення.

Законом також визначено гарантії відшкодування витрат на професійну правову допомогу, що надавалася таким особам для захисту їх прав і законних інтересів.

Своєю чергою, законодавчий акт передбачає, що такі особи мають першочергове право на забезпечення жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання.