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    Франція повертає посольство в Київ і підтримує нафтове ембарго проти РФ

    Посольство Франції у Києві знаходиться на вул. Рейтарській, 39 - Франція повертає посольство в Київ і підтримує нафтове ембарго проти РФ
    Посольство Франції у Києві знаходиться на вул. Рейтарській, 39
    фото: Ouest France

    Терміни відновлення роботи амбасади поки не повідомлялися

    Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у телефонній розмові зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою повідомив про повернення французького посольства до Києва. Глава МЗС не уточнив терміни, зазначивши, що це відбудеться дуже скоро. Про це повідомляє BFM TV.

    «Повернення відбудеться дуже скоро і дозволить ще більше посилити підтримку, що надається Францією Україні в протистоянні у війні з Росією», – цитує видання заяву Ле Дріана.

    Відзначається, що в ході бесіди глави МЗС обговорили допомогу Франції в документуванні і зборі доказів злочинів, скоєних російськими військовими в Україні. Міністри також торкнулися питання про гуманітарні операції і постачання військової допомоги.

    Кулеба, коментуючи у своєму Twitter телефонну розмову з Ле Дріаном, додав, що Франція підтримує нафтове ембарго проти Росії на рівні Євросоюзу. Глава МЗС також високо оцінив рішення Парижа повернути свого посла до Києва.

    Нагадаємо, французьке посольство переїхало з Києва до Львова на початку березня, через кілька днів після початку війни Росії проти України.

    На початку квітня стало відомо, що посольство Франції має намір повернутися до Києва.

    Також Посольство Бельгії повертається в Київ.

    Як стало відомо, представництво ЄС відновлює роботу в Києві.

    Крім того, роботу в Києві відновлюють посольства ще двох країн.

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    Теги: МЗС росія окупанти Київ війна ембарго Франція посольство Україна Twitter Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
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    Франція повертає посольство в Київ і підтримує нафтове ембарго проти РФ