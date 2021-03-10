Найгірший показник за 22 роки. Ще одна галузь зафіксувала різке падіння обсягів виробництва

Виробництво борошна у січні стало абсолютним місячним мінімумом з 1999 року

Виробництво борошна в Україні з початку року почало стрімко скорочуватись. Як повідомляє спілка «Борошномели України», у січні 2021 року в Україні було вироблено всього 84,9 тис. тонн борошна. Це стало абсолютним місячним мінімумом з 1999 року.

У січні 2021 року в Україні було вироблено 84,9 тисячі тонн борошна

Експерти наголошують, що це в 2,5 рази менше, ніж в січні 2000 року. Також повідомляється, що середньомісячний показник виробництва борошна в липні-січні 2020/21 маркетингового року склав 114,2 тис. тонн.

Нагадаємо, попри численні застереження експертів, торік Україна не стала обмежувати експорт свого зерна. Тепер їй довелося істотно збільшити імпорт пшениці. Зернові переважно закуповувуються тепер в Білорусі.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України погодило з учасниками зернового ринку обсяги експорту пшениці на 2020/21 маркетинговий рік – 17,5 млн тонн.

Із врожаєм зернових-2020 були проблеми. Аномально тепла і безсніжна зима завдала серйозного удару по посівах озимої пшениці та ячменю (до 95% всього врожаю культур).

Уже в травні в ключових хлібних областях країни (Херсонська, Одеська, Миколаївська) ситуація з озимими була вкрай складною – пропало більше половини сходів. Влітку посуха на Півдні не відступила. Середня урожайність пшениці і ячменю торік була на 30% нижча за звичайну.

Всеукраїнська асоціація пекарів та асоціація «Борошномели країни» закликали президента та уряд обмежити експорт зерна – інакше різко зросте вартість хліба і хлібобулочних виробів.

Додамо, що з початку року в Україні помітно подорожчали продукти харчування. За даними Держслужби статистики, в січні ціни на їжу зросли на 1,4% порівняно з груднем 2020 року і на 5,9% рік до року. Економісти оцінюють, що в лютому ціни збільшилися ще на 1,2-1,5%.

Експерти точно очікують навесні зростання цін на борошно, хліб, бакалію, соняшникову олію і борщнабір. Їхні прогнози розходяться стосовно зростання цін на яйця і цукор. Аналітики не дають довгострокових прогнозів щодо цін, оскільки поки не ясно, яким виявиться урожай, чи буде третя хвиля пандемії коронавірусу. Але кажуть: якщо ситуація піде за песимістичним сценарієм, це призведе до подальшого зростання цін на продовольство.

Також за даними Державної служби статистики, у січні промислове виробництво впало на 16,1%. За весь 2020 рік промвиробництво скоротилося на 5,2% порівняно з 2019 роком.

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