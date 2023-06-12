Україна готує перекриття Каховського водосховища: що це дасть

Фахівці «Укргідроенерго» готові до початку робіт одразу після деокупації Херсонщини

Основне завдання – якнайшвидше відновити Каховське водосховище та водопостачання до постраждалих областей

Україна працює над проєктом перекриття Каховського водосховища і розпочне його будівництво одразу після звільнення регіону. Про це повідомляє пресслужба «Укргідроенерго».

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Основне завдання – якнайшвидше відновити Каховське водосховище та водопостачання до постраждалих областей.

«Укргідроенерго та проєктний інститут працюють над проєктом зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища і будуть готові до початку робіт одразу після деокупації регіону. Основна задача – відновлення Каховського водосховища та водопостачання постраждалих областей якнайшвидше», – йдеться в повідомленні.

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За даними «Укргідроенерго» рівень води у Дніпрі на позначці Херсон за добу знизився на 57 см і на ранок 12 червня становив 3,62 м. Водночас очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін інформував, що за добу в області вода впала на 64 см і зараз сягає позначки 3,29 м. Підтопленими залишаються 46 населених пунктів: 32 – на правому березі та 14 – на захопленому росіянами лівому. Евакуація жителів регіону триває досі.

За інформацією від Міндовкілля на 11 червня, Каховське водосховище втратило майже 13,95 куб. км води, тобто обміліло на майже 70%.

Нагадаємо, що відновлення зруйнованої російськими загарбниками Каховської ГЕС коштуватиме орієнтовно 1 млрд євро, ще стільки ж коштуватимуть інші супутні роботи. Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо будівництва нових магістральних водогонів через підрив Каховської ГЕС. Це потрібно, щоб забезпечити жителів Кривого Рогу, Нікополя та Марганця питною водою.

У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.