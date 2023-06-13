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Підрив Каховської ГЕС. Мінагрополітики повідомило, як це вплине на сільське господарство

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС. Мінагрополітики повідомило, як це вплине на сільське господарство
Затоплення після підриву ГЕС
фото з відкритих джерел

Поки що немає даних, скільки саме земель Херсонщини можна буде повернути до сільськогосподарського виробництва

Збитки внаслідок затоплення земель після російського теракту на Каховській ГЕС приблизно оцінюються в $3-5 млрд. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі «5 каналу».

«Для відновлення сільськогосподарських земель в зоні підтоплення треба буде 5 років мінімум. Ми можемо розуміти, що це вже збитки, які розраховуються орієнтовно в $10 млрд», – повідомив Висоцький. Він також наголосив, що є прямі втрати від затоплення сільськогосподарських земель і втрати, які зазнаватиме агросектор через відсутність зрошення і неможливість повноцінного використання близько 1,5 млн га посівних площ.

Збитки внаслідок затоплення земель, за його словами, приблизно оцінюються в $3-5 млрд. Але поки що невідомо, скільки з цих земель можна повернути до сільськогосподарського виробництва.

Висоцький зазначив, що багато землі буде забруднено нафтопродуктами та хімічними засобами. Також потрібно буде проводити рекультивацію земель.

За попередніми оцінками, вартість продукції, вирощеної на зрошувальних землях південних областей, щороку становила $1,5 млрд. Вартість продукції на прилеглих землях, що не зрошувались, але в комплексі оброблялися щороку, становила $500 млн. Таким чином непрямі втрати від підриву Каховської ГЕС щороку можуть становити майже $2 млрд.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що за попередніми оцінками, внаслідок терористичного акту росіянами на Каховській ГЕС, передбачає на Херсонщині затоплення орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі. А також в декілька разів більше на лівому березі області, який зараз перебуває під окупацією. Про це йдеться на сайті Мінагрополітики. Крім того, техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. 

У 2023 році на правому березі Дніпра  працюють лише 13 зрошувальних систем. Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях. Знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі. Без Каховського водосховища постраждають не лише аграрії та водокористувачі, а й джерела питного водопостачання населених пунктів.

Негативні наслідки знищення Каховської ГЕС також будуть і для рибного господарства. Вже фіксується загибель риб, як молоді, так і дорослих особин. Щойно закінчився період нересту і внаслідок падіння рівня води ікра висохне на змілілих ділянках. 

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Теги: трагедія Мінагрополітики аграрії Тарас Висоцький втрати Каховська ГЕС

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