Наступного року можуть «завалитися» до 10 банків, — експерт

Серед позитивних тенденцій за поточний рік — зростання депозитної бази і прибутку банків в 2 млрд грн

Близько 10 банків може піти з банківського ринку України у 2018 році. Про це під час круглого столу на тему: «Банківська система: підсумки 2017 року і прогноз на 2018 рік» сказав голова правління банку «Глобус» Сергій Мамедов, повідомляє Укрінформ. «Я думаю, в наступному році банків на 6-10 буде менше з об'єктивних



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Серед позитивних тенденцій за поточний рік — зростання депозитної бази і прибутку банків в 2 млрд грн

Близько 10 банків може піти з банківського ринку України у 2018 році. Про це під час круглого столу на тему: «Банківська система: підсумки 2017 року і прогноз на 2018 рік» сказав голова правління банку «Глобус» Сергій Мамедов, повідомляє Укрінформ.

«Я думаю, в наступному році банків на 6-10 буде менше з об'єктивних причин», - сказав Мамедов, при цьому додавши, що з позитивних тенденцій за поточний рік не можна не згадати про зростання депозитної бази і прибутку банків в 2 млрд грн.

Він зазначив, що в цьому році не було вже такого банкопаду, який був у попередні роки, але все ж деякі банки продовжували йти з ринку.

«Якщо говорити про тенденції в банківській сфері за 2017 рік, то головне - це те, що банки отримали довіру своїх клієнтів. Банкам знову стали довіряти. Ще одне - це те, що банки адаптувалися до того, що відбувається на ринку», - сказав Мамедов.

Раніше повідомлялося, що порятунок банків обійшовся Україні в 14% ВВП.