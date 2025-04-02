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Українська гривня може «змінити обличчя». Очільник Нацбанку натякнув на оновлення

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Українська гривня може «змінити обличчя». Очільник Нацбанку натякнув на оновлення
Хто саме буде зображений на оновлених банкнотах – поки невідомо
фото з відкритих джерел

Гроші мають відображати актуальні цінності та постаті, вважає Андрій Пишний

На банкнотах української гривні можуть з’явитися нові портрети українських діячів. Нинішній дизайн банкнот був затверджений ще у 1992 році, нагадав голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю «Українському радіо». Про це повідомляє «Главком».

Які саме нові постаті можуть бути зображені на нових банкнотах, Андрій Пишний не уточнив, проте зауважив, що гроші мають бути актуальними.

«На ньому [нинішньому дизайні] історичні постаті, на ньому зрозумілі для нас цінності, це все дуже важливі речі, і вони виконують свою функцію. Але ж дивіться, за цей час в Європейському Союзі тричі вже оновили дизайн банкнот», – сказав Пишний.

На його думку, кожне наступне покоління «повинно мати можливість сказати щось своє і відчути зв'язок із цим».

Нині на українських гривнях зображені Володимир Великий, Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Леся Українка, Григорій Сковорода, Володимир Вернадський тощо.

Раніше «Главком» повідомляв, що Національний банк України запропонував змінити назву розмінних монет з «копійка» на «шаг».  Як пояснила пресслужба НБУ, це потрібно для відновлення історичної справедливості та дерусифікації.

Також стало відомо, що у Києві наприкінці березня відкрилася виставка-експедиція «Гривня. Більше ніж гроші», присвячена українській національній валюті.

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Теги: Національний банк гривня

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