Нацбанк вводить в обіг нову пам'ятну монету, присвячену Чорнобилю (фото)

Придбати монету можна буде з 1 травня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банках-дистриб’юторах

Сьогодні, в 37-му річницю Чорнобильської катастрофи, Нацбанк вводить в обіг пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська». Про це повідомляє пресслужба банку.

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«У минулому рись була звичним для Полісся хижаком. Але внаслідок освоєння лісів та масового полювання заради цінного хутра рись стала рідкісною твариною, що занесена до Червоної книги України, а також офіційно визнана в Європі такою, що перебуває під загрозою зникнення. Шанс на відродження виду з’явився в Чорнобильській зоні», – пояснюють в Нацбанку.

Зазначається, що саме 30-км зона відчуження та зона безумовного відселення, на якій із 26 квітня 2016 року діє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, перетворились у своєрідний резерват для розмноження не тільки типових, а й рідкісних червонокнижних представників тваринного світу. Серед них і рись євразійська.

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Як виглядає монета?

На аверсі монети в центрі розміщено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак «Радіаційна загроза», оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося та бурого ведмедя.

На реверсі на тлі пейзажу зображено рись, над якою ліворуч на дзеркальному тлі напис: Рись/Євразійська/; угорі – рись та рисенята.

Номінал пам’ятної монети – 5 грн, тираж – 40 000 шт.

Придбати її можна буде з 1 травня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банках-дистриб’юторах.

Раніше повідомлялося, що українські пам’ятні монети потрапили до 100 найкращих монет світу.