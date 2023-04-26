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Нацбанк вводить в обіг нову пам'ятну монету, присвячену Чорнобилю (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нацбанк вводить в обіг нову пам'ятну монету, присвячену Чорнобилю (фото)
Номінал пам’ятної монети – 5 грн, тираж – 40 000 шт
фото: Нацбанк

Придбати монету можна буде з 1 травня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банках-дистриб’юторах

Сьогодні, в 37-му річницю Чорнобильської катастрофи, Нацбанк вводить в обіг пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська». Про це повідомляє пресслужба банку.

«У минулому рись була звичним для Полісся хижаком. Але внаслідок освоєння лісів та масового полювання заради цінного хутра рись стала рідкісною твариною, що занесена до Червоної книги України, а також офіційно визнана в Європі такою, що перебуває під загрозою зникнення. Шанс на відродження виду з’явився в Чорнобильській зоні», – пояснюють в Нацбанку.

Зазначається, що саме 30-км зона відчуження та зона безумовного відселення, на якій із 26 квітня 2016 року діє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, перетворились у своєрідний резерват для розмноження не тільки типових, а й рідкісних червонокнижних представників тваринного світу. Серед них і рись євразійська.

Як виглядає монета?

На аверсі монети в центрі розміщено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак «Радіаційна загроза», оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося та бурого ведмедя.
На реверсі на тлі пейзажу зображено рись, над якою ліворуч на дзеркальному тлі напис: Рись/Євразійська/; угорі – рись та рисенята.

Номінал пам’ятної монети – 5 грн, тираж – 40 000 шт.

Придбати її можна буде з 1 травня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банках-дистриб’юторах.

Нацбанк вводить в обіг нову пам'ятну монету, присвячену Чорнобилю (фото) фото 1

Раніше повідомлялося, що українські пам’ятні монети потрапили до 100 найкращих монет світу.

Теги: Нацбанк памятная монета Чорнобильська АЕС

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