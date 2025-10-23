Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5%: що зміниться

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5%: що зміниться
Облікова ставка – це монетарний інструмент, який визначає відсоток, під який НБУ надає кредити банкам
фото: Вікіпедія

 Нацбанк зберіг облікову ставку для підтримки стійкості валютного ринку

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін – на рівні 15,5%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Національного банку України Андрія Пишного.

«Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це дасть змогу і далі підтримувати стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань», – пояснив Пишний.

Збереження облікової ставки на поточному рівні є сильним інструментом монетарної політики, спрямованим на забезпечення макрофінансової стабільності в умовах повномасштабної війни.

Що таке Облікова ставка?

Облікова ставка – це головний монетарний інструмент Національного банку. Простими словами, це відсоток, під який НБУ надає кредити комерційним банкам. Це своєрідна «ціна грошей» в економіці. Оскільки всі комерційні банки (які видають кредити українцям та бізнесу) позичають гроші у НБУ, саме рівень облікової ставки визначає, під який відсоток вони, своєю чергою, позичатимуть гроші далі.

Збереження ставки на рівні 15,5% означає, що НБУ продовжує політику помірного стримування. Це свідчить про те, що, незважаючи на уповільнення інфляції, ризики для фінансової стабільності залишаються високими (через війну, бюджетний дефіцит та потребу у зовнішньому фінансуванні). НБУ не став знижувати ставку, щоб захистити гривню (висока ставка робить гривневі депозити привабливішими) та стримати інфляцію (обмежуючи кількість грошей в обігу).

Як це вплине на українців?

Рішення НБУ має прямий вплив на фінансове життя громадян та бізнесу. Споживчі та іпотечні кредити надалі матимуть високу відсоткову ставку, оскільки комерційні банки не отримали здешевлення ресурсу від НБУ. Банки й надалі пропонуватимуть високі відсотки за депозитами у гривні, стимулюючи громадян до заощаджень. Висока ставка зменшує тиск на валютний ринок і сприяє прогнозованості обмінного курсу. Рішення сприяє подальшому уповільненню зростання цін, що є основним завданням НБУ у забезпеченні фінансової стійкості.

Нагадаємо, правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це дасть змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%. 

Читайте також:

Теги: Нацбанк НБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Понад 70% колекторських компаній з реєстру зареєстровані у столиці
Українці масово скаржаться на дії колекторів
20 жовтня, 09:27
Купюра в тисячу гривень була вперше надрукована у 2018 році в день річниці української революції, але офіційно була випущена до 100-річчя Академії наук
«Щось не так пішло»: історик розповів, чому Вернадського не має бути на тисячі гривень
17 жовтня, 16:12
Нацбанк заявив, що економіка України сповільнилася
Нацбанк заявив, що економіка України сповільнилася
16 жовтня, 09:15

Економіка

Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5%: що зміниться
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5%: що зміниться
Рада в першому читанні ухвалила держбюджет-2026
Рада в першому читанні ухвалила держбюджет-2026
Держбюджет: Зеленський затвердив збільшення видатків на оборону
Держбюджет: Зеленський затвердив збільшення видатків на оборону
Через прайс-кепи Україна використовує лише частину потенціалу імпорту – ексзаступник міністра
Через прайс-кепи Україна використовує лише частину потенціалу імпорту – ексзаступник міністра
Верховна Рада збільшила видатки на оборону у 2025 році
Верховна Рада збільшила видатки на оборону у 2025 році
«Укрзалізниця» планує підвищити вантажні тарифи на 40% – Федерація роботодавців транспорту
«Укрзалізниця» планує підвищити вантажні тарифи на 40% – Федерація роботодавців транспорту

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua