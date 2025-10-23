Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5%: що зміниться

Облікова ставка – це монетарний інструмент, який визначає відсоток, під який НБУ надає кредити банкам

Нацбанк зберіг облікову ставку для підтримки стійкості валютного ринку

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін – на рівні 15,5%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Національного банку України Андрія Пишного.

«Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це дасть змогу і далі підтримувати стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань», – пояснив Пишний.

Збереження облікової ставки на поточному рівні є сильним інструментом монетарної політики, спрямованим на забезпечення макрофінансової стабільності в умовах повномасштабної війни.

Що таке Облікова ставка?

Облікова ставка – це головний монетарний інструмент Національного банку. Простими словами, це відсоток, під який НБУ надає кредити комерційним банкам. Це своєрідна «ціна грошей» в економіці. Оскільки всі комерційні банки (які видають кредити українцям та бізнесу) позичають гроші у НБУ, саме рівень облікової ставки визначає, під який відсоток вони, своєю чергою, позичатимуть гроші далі.

Збереження ставки на рівні 15,5% означає, що НБУ продовжує політику помірного стримування. Це свідчить про те, що, незважаючи на уповільнення інфляції, ризики для фінансової стабільності залишаються високими (через війну, бюджетний дефіцит та потребу у зовнішньому фінансуванні). НБУ не став знижувати ставку, щоб захистити гривню (висока ставка робить гривневі депозити привабливішими) та стримати інфляцію (обмежуючи кількість грошей в обігу).

Як це вплине на українців?

Рішення НБУ має прямий вплив на фінансове життя громадян та бізнесу. Споживчі та іпотечні кредити надалі матимуть високу відсоткову ставку, оскільки комерційні банки не отримали здешевлення ресурсу від НБУ. Банки й надалі пропонуватимуть високі відсотки за депозитами у гривні, стимулюючи громадян до заощаджень. Висока ставка зменшує тиск на валютний ринок і сприяє прогнозованості обмінного курсу. Рішення сприяє подальшому уповільненню зростання цін, що є основним завданням НБУ у забезпеченні фінансової стійкості.

Нагадаємо, правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це дасть змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%.