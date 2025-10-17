Головна Країна Суспільство
«Щось не так пішло»: історик розповів, чому Вернадського не має бути на тисячі гривень

glavcom.ua
«Щось не так пішло»: історик розповів, чому Вернадського не має бути на тисячі гривень
Купюра в тисячу гривень була вперше надрукована у 2018 році в день річниці української революції, але офіційно була випущена до 100-річчя Академії наук
фото: flickr.com/National Bank Of Ukraine

Історик назвав дизайн купюри номіналом 1000 гривень «ганебною»

Історик та голова Інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров заявив, що на купюрі номіналом 1000 не має бути Володимира Вернадського. Він вважає такий дизайн національної купюри – ганебним та пропонує іншу постать на місце Вернадського. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю історика Олександра Алфьорова.

На думку Алфьорова, на місці Володимира Вернадського могли б бути Павло Скоропадський або Симон Петлюра.  Олександр Алфьоров вважає, що на цій купюрі Вернадському не місце, оскільки він «ніколи не бачив Україну незалежною». «На купюрі тисячі гривень – ватник, який себе не відділяв від російського простору, хоча був українцем за етнічним походженням» , – заявив історик.

Крім цього, Олександр пояснює, що Академію Наук, яка зображена на купюрі, відкрив саме гетьман Павло Скоропадський. Це відбулося у 1918 році під час антигетьманського повстання. «Тобто це структура, яка демонструє водночас торжество української науки, а з іншого те, що вона має реформуватися, бути реформованою. І, у принципі, тисячна купюра оця, вона має в цілому нам підказати, що щось не так пішло», – каже Алфьоров.

На думку Алфьорова, попри те, що Володимир Вернадський був видатним істориком, він не має бути символом української державності, а його обличчя на державній купюрі. «Політично побоялися ставити на купюру Петлюру чи Скоропадського. Політично побоялися запроваджувати українську революцію. Тому купюра вийшла розмазаною. В Україні ніхто не знає, хто такий Вернадський», – додав Алфьоров.

Раніше «Главком» розповідав про те, що НБУ вводить в обіг нову купюру номіналом 20 грн. На новому зразку купюри з’явиться патріотичне гасло: «Слава Україні! Героям слава!». Також у НБУ пояснили, що робити зі старими купюрами та чи потрібно їх обмінювати.

історія гроші українці гривня Нацбанк

