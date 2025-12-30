Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Підвищення залізничних тарифів призведе до пропорційного скорочення перевезень – Федерація роботодавців транспорту

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Підвищення залізничних тарифів призведе до пропорційного скорочення перевезень – Федерація роботодавців транспорту
«Укрзалізниця» планує підвищити вантажні тарифи у 2026 році
фото: glavcom.ua

Підвищення тарифів «Укрзалізниці» ще до війни призвело до втрати 10% вантажів – Федерація роботодавців транспорту

Підвищення залізничних тарифів в Україні ще до початку повномасштабної війни призвело до скорочення вантажних перевезень та втрати доходів, а під час воєнного стану може мати ще більш негативні наслідки для економіки. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак, коментуючи намір «Укрзалізниці» підвищити тариф на вантажні перевезення. 

Як зазначив Гусак, підвищення тарифів «Укрзалізниця» відбувалося на тлі вже високої та неконкурентної вартості залізничних перевезень порівняно з іншими видами транспорту. Це призводило до поступової втрати вантажної бази та переходу частини перевезень на автомобільний транспорт.

За його даними, у 2015 році «Укрзалізниця» перевозила близько 300–350 млн тонн вантажів. Але впродовж наступних років, через регулярне підвищення тарифів, обсяги перевезень скорочувалися. У 2020 році вони становили близько 305 млн тонн, а у 2021 році – 315 млн тонн, що означає втрату приблизно 10% вантажів за шість років. У той самий час обсяги автомобільних перевезень у довоєнний період зросли на 40–50 млн тонн.

У Федерації наголошують, що «Укрзалізниця» самостійно сформувала замкнене коло: підвищення тарифів призводить до скорочення вантажів, зниження доходів, та, як наслідок – до нових підвищень. Після початку війни ситуація загострилася, оскільки багато підприємств працюють на межі виживання і не можуть компенсувати зростання логістичних витрат.

«Кожне підвищення тарифів зараз означає, що частина підприємств не лише відмовляється від залізничних перевезень, а й узагалі зупиняє роботу. Це втрати для «Укрзалізниці», бюджету та ринку праці», – підкреслив експерт.

Він наголосив, що на період воєнного стану держава має запровадити мораторій на підвищення тарифів державних монополій, а потреби «Укрзалізниці» у фінансуванні відновлення інфраструктури та покриття збитків від пасажирських перевезень доцільно покривати за рахунок міжнародних кредитів та зовнішньої допомоги, доступ до яких мають держава та державні компанії, але не приватний бізнес.

«Підвищення тарифів це сценарій, у якому програють усі. Альтернативою має стати підтримка економіки таю збереження підприємств до завершення війни», – підкреслив Гусак.

Раніше член Наглядової ради «Укрзалізниці» Анатолій Амелін заявив, що підвищення вантажних тарифів на 20% призведе до майже пропорційного падіння вантажопотоку – на 19%. Про це свідчить внутрішнє дослідження компанії. Він також повідомив, що «Укрзалізниця» має понад $1 млрд боргів і потребує масштабної реструктуризації, а також реформ у фінансуванні пасажирських перевезень та анбандлінгу. Але підвищення тарифів без вирішення системних проблем лише погіршить ситуацію: частина клієнтів відмовиться від послуг залізниці або перейде на автотранспорт.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця бізнес транспорт перевезення тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пасажирам радять бути уважними та заздалегідь планувати поїздки
Як курсуватиме київська електричка у перші дні Нового року: новий розклад
Вчора, 16:51
У «Метінвесті» зазначають, що глобальний перехід до зеленої металургії формує попит на високоякісну залізорудну сировину
«Метінвест» Ахметова інвестує у виробництво DR-окатків для зеленої металургії
Вчора, 14:35
У Москві кількість замовлень у закладах харчування за період з січня по жовтень знизилася на 5%
У Росії масово закриваються заклади громадського харчування
24 грудня, 17:27
Свириденко наголосила, що громадяни не повинні відчувати додаткового фінансового тиску під час війни
Тарифи на воду залишаться без змін. Уряд звернувся до регулятора
23 грудня, 15:27
Вранці 22 грудня на Житомирщині відбувся схід вантажного поїзда
Аварія під Коростенем. «Укрзалізниця» повідомила, які потяги вирушать іншим маршрутом
22 грудня, 22:10
З 1 березня 2026 року у Вільнюсі впровадять іменні квитки для проїзду громадським транспортом
У Вільнюсі українці зможуть ще рік користуватися послугою безплатного проїзду. Які умови
19 грудня, 16:47
Потенційні платежі CBAM значно підвищують собівартість української продукції
Єврокомісія не передбачила виняток для України у запровадженні CBAM – ЗМІ
19 грудня, 12:03
Питання раціонального споживання електрики й об’єднання зусиль на всіх рівнях, щоб допомогти нашій енергосистемі – наразі пріоритет
Влада закликала бізнес у Києві зменшити підсвітку реклами
13 грудня, 19:50
Символічна ціна на горілку Trump здивувала америкаців
Син Дональда Трампа анонсував повернення горілки Trump
1 грудня, 18:11

Економіка

Підвищення залізничних тарифів призведе до пропорційного скорочення перевезень – Федерація роботодавців транспорту
Підвищення залізничних тарифів призведе до пропорційного скорочення перевезень – Федерація роботодавців транспорту
Нацбанк випустив золоту монету номіналом 20 грн
Нацбанк випустив золоту монету номіналом 20 грн
Норвегія посилює допомогу агросектору України
Норвегія посилює допомогу агросектору України
«Метінвест» Ахметова інвестує у виробництво DR-окатків для зеленої металургії
«Метінвест» Ахметова інвестує у виробництво DR-окатків для зеленої металургії
Тарифи на розподіл газу для промисловості необгрунтовано завищені – «Запоріжсталь»
Тарифи на розподіл газу для промисловості необгрунтовано завищені – «Запоріжсталь»
Уряд відшукав додаткових 3,11 млрд грн на оборонку: звідки гроші
Уряд відшукав додаткових 3,11 млрд грн на оборонку: звідки гроші

Новини

Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Сьогодні, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua