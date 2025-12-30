Підвищення залізничних тарифів призведе до пропорційного скорочення перевезень – Федерація роботодавців транспорту

Підвищення тарифів «Укрзалізниці» ще до війни призвело до втрати 10% вантажів – Федерація роботодавців транспорту

Підвищення залізничних тарифів в Україні ще до початку повномасштабної війни призвело до скорочення вантажних перевезень та втрати доходів, а під час воєнного стану може мати ще більш негативні наслідки для економіки. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак, коментуючи намір «Укрзалізниці» підвищити тариф на вантажні перевезення.

Як зазначив Гусак, підвищення тарифів «Укрзалізниця» відбувалося на тлі вже високої та неконкурентної вартості залізничних перевезень порівняно з іншими видами транспорту. Це призводило до поступової втрати вантажної бази та переходу частини перевезень на автомобільний транспорт.

За його даними, у 2015 році «Укрзалізниця» перевозила близько 300–350 млн тонн вантажів. Але впродовж наступних років, через регулярне підвищення тарифів, обсяги перевезень скорочувалися. У 2020 році вони становили близько 305 млн тонн, а у 2021 році – 315 млн тонн, що означає втрату приблизно 10% вантажів за шість років. У той самий час обсяги автомобільних перевезень у довоєнний період зросли на 40–50 млн тонн.

У Федерації наголошують, що «Укрзалізниця» самостійно сформувала замкнене коло: підвищення тарифів призводить до скорочення вантажів, зниження доходів, та, як наслідок – до нових підвищень. Після початку війни ситуація загострилася, оскільки багато підприємств працюють на межі виживання і не можуть компенсувати зростання логістичних витрат.

«Кожне підвищення тарифів зараз означає, що частина підприємств не лише відмовляється від залізничних перевезень, а й узагалі зупиняє роботу. Це втрати для «Укрзалізниці», бюджету та ринку праці», – підкреслив експерт.

Він наголосив, що на період воєнного стану держава має запровадити мораторій на підвищення тарифів державних монополій, а потреби «Укрзалізниці» у фінансуванні відновлення інфраструктури та покриття збитків від пасажирських перевезень доцільно покривати за рахунок міжнародних кредитів та зовнішньої допомоги, доступ до яких мають держава та державні компанії, але не приватний бізнес.

«Підвищення тарифів це сценарій, у якому програють усі. Альтернативою має стати підтримка економіки таю збереження підприємств до завершення війни», – підкреслив Гусак.

Раніше член Наглядової ради «Укрзалізниці» Анатолій Амелін заявив, що підвищення вантажних тарифів на 20% призведе до майже пропорційного падіння вантажопотоку – на 19%. Про це свідчить внутрішнє дослідження компанії. Він також повідомив, що «Укрзалізниця» має понад $1 млрд боргів і потребує масштабної реструктуризації, а також реформ у фінансуванні пасажирських перевезень та анбандлінгу. Але підвищення тарифів без вирішення системних проблем лише погіршить ситуацію: частина клієнтів відмовиться від послуг залізниці або перейде на автотранспорт.