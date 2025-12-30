Чому точний урожай картоплі в Україні залишається невідомим? Пояснює експертка

В Україні неможливо точно підрахувати врожай картоплі у 2025 році

Врожай картоплі в Україні 2025 року завдяки сприятливим погодним умовам зріс, проте точну кількість зібраного овочу встановити неможливо. Про це повідомляє AgroPortal.

Виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Ольга Самойліченко зазначила, що професійні, офіційно зареєстровані виробники, згідно з даними Державної служби статистики, засадили картоплею цього року 18 тисяч га, що приблизно на 20% більше минулорічних площ.

Проте за даними УАВК, показник посадок як мінімум вдвічі більший, а реальна цифра, на жаль, залишається невідомою.

Причина в тому, що в Україні вирощуванням картоплі займаються не лише професійні виробники й так звані дачники та городники на невеликих присадибних ділянках, а й незареєстровані господарства. Ідеться про українців, які на площах 1-5 га вирощують картоплю і продають її гуртом на базари.

Самойліченко зазначає, що їх помилково називають домогосподарствами, адже останні вирощують картоплю суто для власного споживання і у значно менших обсягах, по кілька соток.

«Незареєстровані господарства зазвичай використовують несертифікований, тобто неперевірений, заражений шкодочинними організмами й небезпечними вірусами насіннєвий матеріал. Оскільки вони, на відміну від зареєстрованого професійного виробника, планують діяльність усього на рік, не турбуються про свою репутацію на ринку, економлять на системах живлення та захисту рослин, отримуючи в результаті бульбу низької якості», – пояснює експертка.

За її словами, таку картоплю за заниженими цінами скуповують гуртовики, а далі якимось чином урожай набуває офіційного походження.

Вона зауважує, що система контролю походження картоплі на полицях магазинів і на базарах в Україні вкрай недосконала, тому така незаконно вирощена продукція сумнівної якості надходить у продаж.

Щодо прогнозів врожаю картоплі 2025 року, то варто врахувати збільшення площ на 20% та загальний приріст урожайності на 20% через сприятливі погодні умови.

Таким чином очікується трохи більше пів мільйона тонн офіційно вирощеної картоплі. Неофіційно ж вирощений овоч неможливо облікувати – за різними оцінками, це може бути як 10 млн тонн, так і більше.

Нагадаємо, що на українському ринку помітно впали ціни на картоплю, а також попит на неї. Хоча фермери сподівалися, що напередодні свят попит зросте, овоч все одно не зріс в ціні.

Повідомляється, що компанії не підвищують ціни на картоплю, тому що на це немає причин, тобто попиту. Відносно й немає збільшення закупівель. Сьогодні картоплю можна придбати орієнтовно за 6-12 грн за кг. Цей показник є меншим за ціни на минулому тижні на 10%.