Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Нацбанк вчетверте поспіль зберіг облікову ставку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Нацбанк вчетверте поспіль зберіг облікову ставку
Облікова ставка – це монетарний інструмент, який визначає відсоток, під який НБУ надає кредити банкам
фото: вікіпедія

Облікова ставка перебуває на цьому рівні з березня

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це дасть змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.

«Темпи зростання споживчих цін сповільнюються три місяці поспіль – до 13,2% р/р у серпні. Таке зниження загальної інфляції було дещо швидшим, ніж прогнозував НБУ. Базова інфляція теж сповільнилася – до 11,4% р/р, близько до прогнозу», – йдеться у повідомленні.

Облікова ставка – це монетарний інструмент, який визначає відсоток, під який НБУ надає кредити банкам. Від цього залежить, під який відсоток банки надаватимуть кредити та депозити фізособам і бізнесу. За допомогою облікової ставки НБУ намагається впливати на інфляцію. Збільшення ставки використовується для стримування цін, зниження – для підвищення економічної активності  шляхом активнішого кредитування.

Для підтримання стійкості валютного ринку, збереження контрольованості очікувань та приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики правління Національного банку України вирішило зберегти облікову ставку на рівні 15,5%

«Номінальна дохідність гривневих інструментів упродовж останніх місяців практично не змінювалася, а в реальному вимірі дещо зросла за рахунок сповільнення інфляції і поліпшення інфляційних очікувань. У результаті обсяги вкладень населення у строкові депозити й ОВДП у гривні надалі збільшувалися, а чистий попит на валюту з боку населення був стриманим. Забезпечення привабливості гривневих заощаджень і стійкої ситуації на валютному ринку залишаються важливими чинниками контрольованості інфляційних очікувань і подальшого зниження інфляції», – додає НБУ.

Нагадаємо, у липні Національний банк знову вирішив зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Як зазначається, інфляція досягла піку в травні та повернулася до зниження у червні (14,3% р/р). Водночас вона була вищою, ніж прогнозувалося, передусім – через вплив несприятливих погодних умов на пропозицію продуктів харчування. Натомість сповільнення базової інфляції (до 12,1%) було дещо швидшим за прогноз.

Читайте також:

Теги: Національний банк НБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В НБУ розповіли про курс валют
Скільки коштує долар та євро: курс валют на 15 серпня
15 серпня, 09:39
Сили оборони відкинули окупантів біля Добропілля
Успіхи ЗСУ на фронті, прогноз Трампа перед зустріччю із Путіним. Головне за 15 серпня
15 серпня, 21:37
Нацбанк встановив курс валют на 19 серпня
Курс валют на 19 серпня: скільки коштують долар та євро
19 серпня, 09:25
Регулятор розповів про вартість долара та євро
Нацбанк встановив курс валют на 20 серпня: скільки коштують долар та євро
20 серпня, 09:02
Майже половина прибутку всіх українських банків припадає на Приватбанк
Прибуток українських банків за пів року перевищив 100 млрд грн: хто в топі
22 серпня, 10:49
Євро та долар змінили курс відносно гривні
Нацбанк встановив курс валют на 25 серпня 2025: скільки коштують долар та євро
25 серпня, 08:00
НБУ встановив курс валют
Нацбанк встановив курс валют на 26 серпня 2025: скільки коштують долар та євро
26 серпня, 09:11
Українська пам’ятна монета стала найбільш надихаючою
Українська монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» увійшла до десятки монет світу
28 серпня, 14:08
Турецька ліра знову пішла вниз
Турецька ліра вперше впала нижче гривні
8 вересня, 21:23

Бізнес

Нацбанк вчетверте поспіль зберіг облікову ставку
Нацбанк вчетверте поспіль зберіг облікову ставку
Посол США назвала українську компанію, яка перебуває на «передовій енергетичної стійкості»
Посол США назвала українську компанію, яка перебуває на «передовій енергетичної стійкості»
Yasno запускає грантову програму для ветеранського бізнесу
Yasno запускає грантову програму для ветеранського бізнесу
Половина грального ринку України – нелегальна. Сенсаційні результати дослідження
Половина грального ринку України – нелегальна. Сенсаційні результати дослідження
ДТЕК з американцями побудував найбільший павербенк в Україні
ДТЕК з американцями побудував найбільший павербенк в Україні
Дозвіл на виїзд за кордон 22-річним. «Нова пошта» повідомила, скільки втратила співробітників
Дозвіл на виїзд за кордон 22-річним. «Нова пошта» повідомила, скільки втратила співробітників

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua