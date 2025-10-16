Головна Гроші Економіка
Нацбанк заявив, що економіка України сповільнилася

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Нацбанк заявив, що економіка України сповільнилася
фото: glavcom.ua

Основними чинниками, що стримують зростання економіки, залишаються наслідки повномасштабної війни

Зростання ВВП України сповільнилося через погоду та наслідки війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацбанк.

«У ІІ кварталі 2025 року реальний ВВП зріс на 0,7% у річному вимірі (р/р), а порівняно з попереднім кварталом – на 0,2% у сезонно скоригованому вимірі. Водночас темпи зростання економіки у річному вимірі сповільнилася порівняно з І кварталом 2025 року (0,9% р/р)», – йдеться у повідомленні.

Основними чинниками, що стримують зростання економіки, залишаються наслідки повномасштабної війни: втрата людей, територій, виробничих потужностей та інфраструктури. Значний внесок у сповільнення відновлення у ІІ кварталі також мало скорочення показників сільського господарства.

«Фактичні темпи зростання реального ВВП виявилися нижчими за оцінку Національного банку, оприлюднену в Інфляційному звіті за липень 2025 року (1,1% р/р) передусім через суттєвіший вплив негативних погодних умов на терміни дозрівання врожаїв, частина з яких перенеслася на наступні квартали», – наголошує НБУ.

Зазначається, що у другому півріччі відновлення економіки триватиме. Цьому сприятиме активізація збору врожаїв, стійкий внутрішній попит та збільшення фіскальних стимулів на тлі розширення видатків бюджету. Водночас погіршення безпекової ситуації та посилення обстрілів інфраструктури в останні місяці стримуватимуть зростання економіки.

Нагадаємо, Національний банк знову пом’якшує валютні обмеження. Водночас зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів. 

