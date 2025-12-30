Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Японія перерахувала близько €47,7 млн на відбудову України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Японія перерахувала близько €47,7 млн на відбудову України
Мінрозвитку провело зустріч із заступником голови місії посольства Японії в Україні Масахіро Такеханою
фото: mindev.gov.ua

Парламент Японії затвердив додатковий бюджет, який дозволить продовжити грантові проєкти програми екстреного відновлення

Японія направила близько €47,7 млн на відбудову України та погодила запуск нової фази програми екстреного відновлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Ці кошти будуть спрямовані на підтримку гуманітарного розмінування, обслуговування енергетичної інфраструктури, відновлення систем водопостачання, покращення громадської інфраструктури регіонів підтримку проєктів громадського здоров’я та безпеки, надання освітніх послуг.

Також японська сторона повідомила, що парламент Японії затвердив додатковий бюджет, який дозволить продовжити грантові проєкти програми екстреного відновлення та забезпечити технічну підтримку проєктів в Україні.

Як повідомлялося, відбудова України після війни фінансуватиметься через систему міжнародних фондів, інвестицій і компенсацій, а не через пряме слово «репарації» в мирній угоді. Про це президент України повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

За словами глави держави, партнери пропонують створення системи компенсацій і спеціальних фондів, які дозволять залучити до $800 млрд. Зокрема, йдеться про створення кількох фондів для відновлення економіки, реконструкції зруйнованих регіонів і розв’язання гуманітарних питань. Частина коштів має надходити у вигляді акціонерного капіталу, грантів, боргових інструментів і внесків приватного сектору.

Теги: Японія Міністерства розвитку громад і територій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шойгу залякує Японію
Навіщо Шойгу погрожує Японії
19 грудня, 19:09
Кей-кари з Японії можуть з’явитися в США після рішення Трампа
Трамп хоче дозволити японські кей-кари в США
5 грудня, 01:38
Подорожі у 2026 році стануть значно дорожчими
Як заощадити на подорожах у 2026 році: поради експертів
8 грудня, 06:53
Конфіскація заморожених активів Росії. Японія відкинула пропозицію ЄС
Конфіскація заморожених активів Росії. Японія відкинула пропозицію ЄС
9 грудня, 07:06
Японія повертає до роботи найбільшу АЕС світу
Японія запускає найбільшу АЕС світу після 15-річної паузи
22 грудня, 09:53
Рішення ухвалили на тлі зростання напруженості з Китаєм і загроз для Тайваню
Понад $58 млрд на оборону: Японія затвердила бюджет на 2026 рік
26 грудня, 08:52
Поліцейські чергують біля місця події
На заводі у Японії сталася різанина: є постраждалі
27 грудня, 02:57
У ресторанах Японії зріс попит на м'ясо ведмедів
Японські ресторани масово переходять на екзотичний вид м'яса
26 грудня, 14:49
Атака на Україну, заяви Трампа про війну: головне за ніч
Атака на Україну, заяви Трампа про війну: головне за ніч
27 грудня, 05:59

Економіка

Японія перерахувала близько €47,7 млн на відбудову України
Японія перерахувала близько €47,7 млн на відбудову України
За тиждень ДТЕК повернув світло 1,8 млн родин після ворожих атак
За тиждень ДТЕК повернув світло 1,8 млн родин після ворожих атак
Чому точний урожай картоплі в Україні залишається невідомим? Пояснює експертка
Чому точний урожай картоплі в Україні залишається невідомим? Пояснює експертка
Підвищення залізничних тарифів призведе до пропорційного скорочення перевезень – Федерація роботодавців транспорту
Підвищення залізничних тарифів призведе до пропорційного скорочення перевезень – Федерація роботодавців транспорту
Нацбанк випустив золоту монету номіналом 20 грн
Нацбанк випустив золоту монету номіналом 20 грн
Норвегія посилює допомогу агросектору України
Норвегія посилює допомогу агросектору України

Новини

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Сьогодні, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Сьогодні, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua