Японія перерахувала близько €47,7 млн на відбудову України

Парламент Японії затвердив додатковий бюджет, який дозволить продовжити грантові проєкти програми екстреного відновлення

Японія направила близько €47,7 млн на відбудову України та погодила запуск нової фази програми екстреного відновлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Ці кошти будуть спрямовані на підтримку гуманітарного розмінування, обслуговування енергетичної інфраструктури, відновлення систем водопостачання, покращення громадської інфраструктури регіонів підтримку проєктів громадського здоров’я та безпеки, надання освітніх послуг.

Також японська сторона повідомила, що парламент Японії затвердив додатковий бюджет, який дозволить продовжити грантові проєкти програми екстреного відновлення та забезпечити технічну підтримку проєктів в Україні.

Як повідомлялося, відбудова України після війни фінансуватиметься через систему міжнародних фондів, інвестицій і компенсацій, а не через пряме слово «репарації» в мирній угоді. Про це президент України повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

За словами глави держави, партнери пропонують створення системи компенсацій і спеціальних фондів, які дозволять залучити до $800 млрд. Зокрема, йдеться про створення кількох фондів для відновлення економіки, реконструкції зруйнованих регіонів і розв’язання гуманітарних питань. Частина коштів має надходити у вигляді акціонерного капіталу, грантів, боргових інструментів і внесків приватного сектору.