Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Українці масово скаржаться на дії колекторів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Українці масово скаржаться на дії колекторів
Понад 70% колекторських компаній з реєстру зареєстровані у столиці
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У середньому Нацбанк отримує 104 звернення на місяць щодо діяльності колекторів

3 101 скаргу на діяльність колекторських компаній отримав Нацбанк з моменту набуття чинності нового закону про колекторську діяльність у 2021 році. Понад 60% цих скарг надійшло упродовж лише останніх двох років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

958 скарг на колекторів вже зафіксували цьогоріч. Це вже більше, ніж за весь минулий рік. У середньому, Нацбанк отримує 104 звернення на місяць – на третину більше, ніж торік, і вдвічі більше, ніж у 2023-му.

Варто зазначити, що з 2021 року звертатися до боржників можуть лише ті колектори, що зареєстровані у Реєстрі колекторських компаній Нацбанку. Через порушення правил роботи, описаних у законі, недоброчесні колектори можуть потрапити під санкції: від штрафу до обмеження роботи та навіть виключення з реєстру.

82 колекторські компанії були включені до спеціального реєстру Нацбанку від початку роботи реєстру. Найактивніше реєстрація відбувалася у перший рік – тоді до списку потрапили 62 компанії. Надалі процес значно сповільнився: у 2022 році додалося лише п’ять компаній, а у 2025 році – поки що лише одна. Нині у реєстрі залишаються 74 компанії.

Кількість скарг на колекторів стрімко росте
Кількість скарг на колекторів стрімко росте
фото: «Опендатабот»

За цей час вісім компаній втратили право працювати на ринку: половина – за власним бажанням, решта – через порушення вимог. Серед виключених – дві компанії з однаковою назвою «Кредитна виконавча служба», які належали британській Extra Venture Ltd.

Понад 70% колекторських компаній з реєстру зареєстровані у столиці – 54 фірми. Ще шість працюють у Запорізькій області та 5 – у Чернігівській.

1,01 млрд грн сягнув сукупний дохід 74 колекторських компаній за минулий рік, а чистий прибуток – 384,7 млн грн. Абсолютним лідером стала фінансова компанія «ЄАПБ», що входить до фінансово-промислової групи ТАС Сергія Тігіпка. Її дохід у 2024 році становив 409,2 млн грн, прибуток – 156,4 млн грн. Разом із пов’язаною компанією «ЄАПБ», яка також перебуває у реєстрі, група ТАС забезпечила 41% доходу всієї індустрії та 92% чистого прибутку.

До трійки лідерів також увійшли «Смартфінанс» із доходом 90,3 млн грн (власники — Ольга Дума та Олександр Дрозд) та «Кредитекспрес Юкрейн Ел.Ел.Сі.» (71,3 млн грн, бенефіціар – швед Йоста Леннарт Огрен). Разом із другою компанією цього власника «Дебтфорт Україна» вони отримали майже 93 млн грн доходу.

Зазначимо, що у реєстрі багато компаній, які мають одного і того ж власника. Рекорд належить В’ячеславу Голубу, якому належать одразу вісім компаній, тобто майже кожна дев’ята у реєстрі. Сукупно вони отримали 52,8 млн грн доходу за 2024 рік і отримали 4 млн грн чистого прибутку.

До слова, Верховна Рада прийняла законопроєкт № 7414, який захищає учасників бойових дій, військовослужбовців ЗСУ від колекторів.

Читайте також:

Теги: Нацбанк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Особисті фінанси

Українці масово скаржаться на дії колекторів
Українці масово скаржаться на дії колекторів
В Україні різко зросла ціна на популярний овоч
В Україні різко зросла ціна на популярний овоч
Майже 1 млрд грн економії бюджету. Держава змусила учасників дорожнього картелю піти на поступки
Майже 1 млрд грн економії бюджету. Держава змусила учасників дорожнього картелю піти на поступки
Скільки тепер коштує борщ: сенсаційна ціна економваріанту і версія «без обмежень»
Скільки тепер коштує борщ: сенсаційна ціна економваріанту і версія «без обмежень»
Ціни на зимові сорти яблук зростають: аналітик пояснив причини
Ціни на зимові сорти яблук зростають: аналітик пояснив причини
Інвестиційні доходи, спадщина: що українці декларують найчастіше
Інвестиційні доходи, спадщина: що українці декларують найчастіше

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua