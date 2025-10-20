Українці масово скаржаться на дії колекторів

У середньому Нацбанк отримує 104 звернення на місяць щодо діяльності колекторів

3 101 скаргу на діяльність колекторських компаній отримав Нацбанк з моменту набуття чинності нового закону про колекторську діяльність у 2021 році. Понад 60% цих скарг надійшло упродовж лише останніх двох років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

958 скарг на колекторів вже зафіксували цьогоріч. Це вже більше, ніж за весь минулий рік. У середньому, Нацбанк отримує 104 звернення на місяць – на третину більше, ніж торік, і вдвічі більше, ніж у 2023-му.

Варто зазначити, що з 2021 року звертатися до боржників можуть лише ті колектори, що зареєстровані у Реєстрі колекторських компаній Нацбанку. Через порушення правил роботи, описаних у законі, недоброчесні колектори можуть потрапити під санкції: від штрафу до обмеження роботи та навіть виключення з реєстру.

82 колекторські компанії були включені до спеціального реєстру Нацбанку від початку роботи реєстру. Найактивніше реєстрація відбувалася у перший рік – тоді до списку потрапили 62 компанії. Надалі процес значно сповільнився: у 2022 році додалося лише п’ять компаній, а у 2025 році – поки що лише одна. Нині у реєстрі залишаються 74 компанії.

Кількість скарг на колекторів стрімко росте фото: «Опендатабот»

За цей час вісім компаній втратили право працювати на ринку: половина – за власним бажанням, решта – через порушення вимог. Серед виключених – дві компанії з однаковою назвою «Кредитна виконавча служба», які належали британській Extra Venture Ltd.

Понад 70% колекторських компаній з реєстру зареєстровані у столиці – 54 фірми. Ще шість працюють у Запорізькій області та 5 – у Чернігівській.

1,01 млрд грн сягнув сукупний дохід 74 колекторських компаній за минулий рік, а чистий прибуток – 384,7 млн грн. Абсолютним лідером стала фінансова компанія «ЄАПБ», що входить до фінансово-промислової групи ТАС Сергія Тігіпка. Її дохід у 2024 році становив 409,2 млн грн, прибуток – 156,4 млн грн. Разом із пов’язаною компанією «ЄАПБ», яка також перебуває у реєстрі, група ТАС забезпечила 41% доходу всієї індустрії та 92% чистого прибутку.

До трійки лідерів також увійшли «Смартфінанс» із доходом 90,3 млн грн (власники — Ольга Дума та Олександр Дрозд) та «Кредитекспрес Юкрейн Ел.Ел.Сі.» (71,3 млн грн, бенефіціар – швед Йоста Леннарт Огрен). Разом із другою компанією цього власника «Дебтфорт Україна» вони отримали майже 93 млн грн доходу.

Зазначимо, що у реєстрі багато компаній, які мають одного і того ж власника. Рекорд належить В’ячеславу Голубу, якому належать одразу вісім компаній, тобто майже кожна дев’ята у реєстрі. Сукупно вони отримали 52,8 млн грн доходу за 2024 рік і отримали 4 млн грн чистого прибутку.

До слова, Верховна Рада прийняла законопроєкт № 7414, який захищає учасників бойових дій, військовослужбовців ЗСУ від колекторів.